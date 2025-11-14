ادّعى أنه مخطوف للحصول على فدية من زوجته وعائلته… وهذا ما حصل (فيديو)

Advertisement

وقالت القيادة إن التحقيقات الأولية والمتابعة السريعة كشفت كذب الادعاء، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من تفاصيل الواقعة.وأفادت الأجهزة المختصة بأن المتهم اختفى من مكان عمله بمساعدة ، قبل أن يفر إلى محافظة ديالى، حيث بدأ بالتواصل مع عائلته ورسائلهم، مدعياً أنه محتجز لدى جماعة مسلحة، ومطالباً بدفع فدية قدرها 350 مليون ، أي ما يقارب 240 ألف دولار أميركي، مقابل إطلاق سراحه.وأوضحت شرطة بغداد أن المتهم استمر لعدة أيام في التواصل مع أهله بطرق مختلفة، فيما تابع الأمن الوطني تحركاته بدقة داخل ديالى.وبعد عمليات تعقب ومراقبة، تمكنت مفارز الأمن من تحديد موقعه والقبض عليه دون أي مواجهة، حيث اعترف لاحقاً بأنه اختلق قصة الخطف بهدف الحصول على المال.وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية بحقه، فيما كشفت الشرطة جانباً من المحادثات التي أجرها المتهم مع عائلته خلال فترة اختفائه، يظهر فيها وهو يطلب الفدية ويدّعي أنه تحت قبضة "جماعة خاطفة"، محاولاً الضغط على ذويه لدفع المال بسرعة.