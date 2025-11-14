Advertisement

منوعات

ادّعى أنه مخطوف للحصول على فدية من زوجته وعائلته… وهذا ما حصل (فيديو)

Lebanon 24
14-11-2025 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1442349-638987614896855065.jpg
Doc-P-1442349-638987614896855065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة العراقية في بغداد القبض على شخص ادعى زوراً تعرضه للخطف بهدف ابتزاز عائلته وزوجته، ومطالبتهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه.
Advertisement


وقالت القيادة إن التحقيقات الأولية والمتابعة السريعة كشفت كذب الادعاء، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من تفاصيل الواقعة.


وأفادت الأجهزة المختصة بأن المتهم اختفى من مكان عمله بمساعدة شخص آخر، قبل أن يفر إلى محافظة ديالى، حيث بدأ بالتواصل مع عائلته ورسائلهم، مدعياً أنه محتجز لدى جماعة مسلحة، ومطالباً بدفع فدية قدرها 350 مليون دينار عراقي، أي ما يقارب 240 ألف دولار أميركي، مقابل إطلاق سراحه.


وأوضحت شرطة بغداد أن المتهم استمر لعدة أيام في التواصل مع أهله بطرق مختلفة، فيما تابع الأمن الوطني تحركاته بدقة داخل ديالى.


وبعد عمليات تعقب ومراقبة، تمكنت مفارز الأمن من تحديد موقعه والقبض عليه دون أي مواجهة، حيث اعترف لاحقاً بأنه اختلق قصة الخطف بهدف الحصول على المال.


وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية بحقه، فيما كشفت الشرطة جانباً من المحادثات التي أجرها المتهم مع عائلته خلال فترة اختفائه، يظهر فيها وهو يطلب الفدية ويدّعي أنه تحت قبضة "جماعة خاطفة"، محاولاً الضغط على ذويه لدفع المال بسرعة.


مواضيع ذات صلة
أوهمت عائلتها بأنها مخطوفة لابتزازهم ماديًا... وهذا ما حصل (صورة)
lebanon 24
15/11/2025 03:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جنوب إفريقيا: ندعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين من أسطول الصمود العالمي المتجه لغزة
lebanon 24
15/11/2025 03:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 عن عائلة الأسير الذي ظهر في فيديو القسام: الأمر الأهم الآن هو إعادة المخطوفين من غزة
lebanon 24
15/11/2025 03:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين عن عدم حصول ترامب على جائزة نوبل للسلام: إنه يفعل الكثير من أجل السلام
lebanon 24
15/11/2025 03:56:01 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقية

العراقي

شخص آخر

العراق

عراقية

دينار

بغداد

عراقي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:12 | 2025-11-14
10:24 | 2025-11-14
09:45 | 2025-11-14
07:12 | 2025-11-14
05:20 | 2025-11-14
03:21 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24