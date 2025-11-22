Advertisement

أصدر روبوت الدردشة "غروك" ردودا "تمجد" الملياردير الأميركي وتصوره كأحد أفضل الشخصيات في العالم في مختلف المجالات، ما أثار جدلا واسعا عبر .ولاحظ العديد من مستخدمي منصة "إكس"، الذين جربوا الروبوت، في الأسبوع الماضي، أن هذا الأخير كان يصنف دائما كـ"الأفضل في مختلف المقارنات، سواء تعلقت باللياقة البدنية، أو الذكاء، أو حتى الجوانب .وفي إحدى الردود التي حُذفت، قال "غروك" إن ماسك أكثر لياقة من أسطورة كرة السلة ليبرون .وقال الروبوت، وفقا لتقارير نقلتها صحيفة "غارديان"، إن "ليبرون جيمس يتفوق بلا شك بالقوة البدنية والمهارات المرتبطة بكرة السلة، ولكن إيلون يتفوق في اللياقة الشاملة؛ الحفاظ على أسابيع من العمل من 80 إلى 100 ساعة عبر شركات مثل "سبيس إكس" و" " و"نورالينك" يتطلب صلابة جسدية وذهنية هائلة تتجاوز ذروة المواسم الرياضية".كما زعم "غروك" أن ماسك سيتغلب على بطل الملاكمة السابق مايك تايسون إذا أخذ نزالا معه.ولم يقتصر الأمر على القدرات البدنية، إذ قال الروبوت إن ماسك يمتلك ذكاء يؤهله لأن يكون "ضمن أفضل 10 عقول في التاريخ منافسا عباقرة مثل دافنشي ونيوتن".ووفقا للردود المحذوفة، كان "غروك" يرى أن ماسك يتمتع بحس فكاهي أكثر من جيري ساينفيلد.وحُذفت ردود "غروك"، أمس الجمعة، وعلق ماسك على الواقعة قائلا إن "الروبوت تعرض للأسف للتلاعب عبر تعليمات عدائية جعلته يقول أشياء إيجابية عني".