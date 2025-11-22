Advertisement

منوعات

مصر.. مصرع طالب بانقلاب دراجة نارية والنيابة العامة تحقق في ملابسات الحادث

Lebanon 24
22-11-2025 | 14:30
لقى طالب مصرعه، اليوم السبت، في انقلاب موتوسيكل  بالقرب من بنزينة طوبيا في مصر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب إثر انقلاب موتوسيكل بنجع حمادي شمال قنا.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)
 
