مصر.. مصرع طالب بانقلاب دراجة نارية والنيابة العامة تحقق في ملابسات الحادث

لقى طالب مصرعه، اليوم السبت، في انقلاب موتوسيكل بالقرب من بنزينة في مصر، وتم الدفع بسيارة الإسعاف.وتلقت بمدير أمن قنا، إخطارا من يفيد مصرع طالب إثر انقلاب موتوسيكل بنجع شمال قنا.تحرر محضر بالواقعة واخطرت لتولي التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى. (اليوم السابع)