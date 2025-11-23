22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لاعب يطعن زميليه داخل حرم الجامعة
Lebanon 24
23-11-2025
|
12:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
أُصيب لاعبان في فريق
كرة القدم
الأميركي بجامعة
ألاباما
في
برمنغهام
(UAB)، بعد تعرّضهما للطعن على يد زميل لهما داخل مركز عمليات كرة القدم في حرم الجامعة، صباح السبت 22
تشرين الثاني/نوفمبر
، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.
Advertisement
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن اللاعبين نُقلا إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة، فيما أوقِف زميلهما دانييل مينسي ووجّهت إليه تهمتا الاعتداء المُشدَّد ومحاولة القتل، قبل إيداعه في سجن مقاطعة
جيفرسون
. ولم تُكشَف هوية المصابين حتى الآن.
وأكّدت الجامعة في بيان أنه "لا يوجد أي تهديد للحرم الجامعي"، مشدّدة على أن سلامة الطلاب تبقى أولوية قصوى، فيما أوضح المتحدث باسمها أن أفكار
إدارة الجامعة
"مع اللاعبين المصابين وعائلاتهم أثناء فترة التعافي".
ورغم الحادث، قرر فريق UAB خوض مباراته المقررة أمام
جامعة جنوب فلوريدا
، إذ قال المدرب أليكس مورتنسن إن اللاعبين "أرادوا حقاً اللعب اليوم، خصوصاً أنه يوم تكريم كبار السن في الفريق"، مع تأكيده توفير الدعم النفسي والاستشاري لكل من يحتاجه داخل المجموعة. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
Lebanon 24
"الضمان" يطعن بمرسوم تمديد براءة الذمة لشركتي الإتصالات أمام مجلس الشورى
24/11/2025 03:40:48
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟
Lebanon 24
لماذا لم يطعن ريال مدريد على إيقاف لونين؟
24/11/2025 03:40:48
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة في الوزاني.. زوج يطعن زوجته حتى الموت!
24/11/2025 03:40:48
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
Lebanon 24
مؤشر بلومبرغ للمليارديرات: كريستيانو رونالدو يصبح أول لاعب كرة قدم يدخل نادي المليارديرات
24/11/2025 03:40:48
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تشرين الثاني/نوفمبر
جامعة جنوب فلوريدا
إدارة الجامعة
جامعة ألاباما
جامعة جنوب
كرة القدم
برمنغهام
جيفرسون
تابع
قد يعجبك أيضاً
حقن السلمون تغزو عالم التجميل.. صيحة هوليوودية وسط شكوك علمية ومخاطر جلدية
Lebanon 24
حقن السلمون تغزو عالم التجميل.. صيحة هوليوودية وسط شكوك علمية ومخاطر جلدية
16:26 | 2025-11-23
23/11/2025 04:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم مهدد بكارثة بشرية.. تقرير يتحدث عن تراجع انتشار الحشرات
Lebanon 24
العالم مهدد بكارثة بشرية.. تقرير يتحدث عن تراجع انتشار الحشرات
16:00 | 2025-11-23
23/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات
Lebanon 24
فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات
13:08 | 2025-11-23
23/11/2025 01:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
من لبنان.. اكبر أرزة "بلاستيكية" في العالم تدخل موسوعة "غينيس"
Lebanon 24
من لبنان.. اكبر أرزة "بلاستيكية" في العالم تدخل موسوعة "غينيس"
11:39 | 2025-11-23
23/11/2025 11:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. وزيرة أميركية: أولادي شعروا بالخجل
Lebanon 24
جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. وزيرة أميركية: أولادي شعروا بالخجل
09:30 | 2025-11-23
23/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:26 | 2025-11-23
حقن السلمون تغزو عالم التجميل.. صيحة هوليوودية وسط شكوك علمية ومخاطر جلدية
16:00 | 2025-11-23
العالم مهدد بكارثة بشرية.. تقرير يتحدث عن تراجع انتشار الحشرات
13:08 | 2025-11-23
فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات
11:39 | 2025-11-23
من لبنان.. اكبر أرزة "بلاستيكية" في العالم تدخل موسوعة "غينيس"
09:30 | 2025-11-23
جلس إلى جانبها ولم تكن تعرفه.. وزيرة أميركية: أولادي شعروا بالخجل
07:11 | 2025-11-23
الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24