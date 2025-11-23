Advertisement

لاعب يطعن زميليه داخل حرم الجامعة

Lebanon 24
23-11-2025 | 12:59
Doc-P-1445900-638995250387374429.png
Doc-P-1445900-638995250387374429.png photos 0
أُصيب لاعبان في فريق كرة القدم الأميركي بجامعة ألاباما في برمنغهام (UAB)، بعد تعرّضهما للطعن على يد زميل لهما داخل مركز عمليات كرة القدم في حرم الجامعة، صباح السبت 22 تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.
وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن اللاعبين نُقلا إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة، فيما أوقِف زميلهما دانييل مينسي ووجّهت إليه تهمتا الاعتداء المُشدَّد ومحاولة القتل، قبل إيداعه في سجن مقاطعة جيفرسون. ولم تُكشَف هوية المصابين حتى الآن.

وأكّدت الجامعة في بيان أنه "لا يوجد أي تهديد للحرم الجامعي"، مشدّدة على أن سلامة الطلاب تبقى أولوية قصوى، فيما أوضح المتحدث باسمها أن أفكار إدارة الجامعة "مع اللاعبين المصابين وعائلاتهم أثناء فترة التعافي".

ورغم الحادث، قرر فريق UAB خوض مباراته المقررة أمام جامعة جنوب فلوريدا، إذ قال المدرب أليكس مورتنسن إن اللاعبين "أرادوا حقاً اللعب اليوم، خصوصاً أنه يوم تكريم كبار السن في الفريق"، مع تأكيده توفير الدعم النفسي والاستشاري لكل من يحتاجه داخل المجموعة. (بيبول)
