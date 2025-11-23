لاعب يطعن زميليه داخل حرم الجامعة

Advertisement

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن اللاعبين نُقلا إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة، فيما أوقِف زميلهما دانييل مينسي ووجّهت إليه تهمتا الاعتداء المُشدَّد ومحاولة القتل، قبل إيداعه في سجن مقاطعة . ولم تُكشَف هوية المصابين حتى الآن.وأكّدت الجامعة في بيان أنه "لا يوجد أي تهديد للحرم الجامعي"، مشدّدة على أن سلامة الطلاب تبقى أولوية قصوى، فيما أوضح المتحدث باسمها أن أفكار "مع اللاعبين المصابين وعائلاتهم أثناء فترة التعافي".ورغم الحادث، قرر فريق UAB خوض مباراته المقررة أمام ، إذ قال المدرب أليكس مورتنسن إن اللاعبين "أرادوا حقاً اللعب اليوم، خصوصاً أنه يوم تكريم كبار السن في الفريق"، مع تأكيده توفير الدعم النفسي والاستشاري لكل من يحتاجه داخل المجموعة. (بيبول)