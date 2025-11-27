24
جريمة غامضة في مصر.. سيدة تلقى مصرعها رميًا بالرصاص
Lebanon 24
27-11-2025
|
08:04
لقيت سيدة مصرعها، بطلق نار فى نجع عزبة صالح بقرية المعنا فى مصر، وتكثف
الأجهزة الأمنية
من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من
غرفة العمليات
يفيد بمصرع سيدة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم فيها.
تم نقلها إلي مشرحة مستشفي قنا العام لحين استخراج تصريح الدفن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى لتتولى وكشف وكشف الواقعة الواقعة. (اليوم السابع)
