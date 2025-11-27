في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!

Advertisement

وأوضح سام سينغ ياداف، المسؤول في دائرة الغابات، لـ"برس ترست أوف إنديا" أن المرأة البالغة 55 عاماً تعرضت لهجوم قرب حقول قصب السكر في قرية داهلو حوالي الساعة السابعة من مساء الأربعاء. وقد تمكّن سكان القرية من إطلاق تحذيرات أجبرت النمر على الفرار، إلا أن كانت قد أصيبت بجروح بالغة، وفارقت الحياة لاحقاً في .وفي حادث آخر وقع أمس أيضاً في محمية كاتارنياجات للحياة البرية، تعرض الطفل إرشاد، 8 سنوات، لهجوم أثناء عودته من الصلاة في قرية بارديا بمنطقة سوجولي. وقد أصيب بجروح عميقة في منطقة الرقبة والحنجرة، ولا يزال يخضع للعلاج في المستشفى. (آرم نيوز)