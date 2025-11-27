21
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!
Lebanon 24
27-11-2025
|
15:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقيت امرأة مصرعها وتعرض طفل لإصابات خطيرة في حادثين منفصلين نفذتهما نمور في مقاطعة بهرايش بولاية أوتار
براديش
، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الخميس.
Advertisement
وأوضح سام سينغ ياداف، المسؤول في دائرة الغابات، لـ"برس ترست أوف إنديا" أن المرأة البالغة 55 عاماً تعرضت لهجوم قرب حقول قصب السكر في قرية داهلو حوالي الساعة السابعة من مساء الأربعاء. وقد تمكّن سكان القرية من إطلاق تحذيرات أجبرت النمر على الفرار، إلا أن
ديفي
كانت قد أصيبت بجروح بالغة، وفارقت الحياة لاحقاً في
المستشفى الجامعي
.
وفي حادث آخر وقع أمس أيضاً في محمية كاتارنياجات للحياة البرية، تعرض الطفل إرشاد، 8 سنوات، لهجوم أثناء عودته من الصلاة في قرية بارديا بمنطقة سوجولي. وقد أصيب بجروح عميقة في منطقة الرقبة والحنجرة، ولا يزال يخضع للعلاج في المستشفى. (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
Lebanon 24
وفاة امرأة فرنسية اختناقاً بعد انغلاق نافذة سيارتها الكهربائية على عنقها
28/11/2025 01:24:07
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في الهند.. وفاة تلميذة بعد عقاب قاسٍ
Lebanon 24
مأساة في الهند.. وفاة تلميذة بعد عقاب قاسٍ
28/11/2025 01:24:07
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة
Lebanon 24
حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة
28/11/2025 01:24:07
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة أميرة سعودية.. من هي؟
Lebanon 24
وفاة أميرة سعودية.. من هي؟
28/11/2025 01:24:07
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية أوتار براديش
المستشفى الجامعي
براديش
أن دي
جامع
بريت
براد
تابع
قد يعجبك أيضاً
سفيرة أميركيّة تُثير الجدل... ارتدت فستاناً شفافاً خلال مناسبة رسميّة (فيديو)
Lebanon 24
سفيرة أميركيّة تُثير الجدل... ارتدت فستاناً شفافاً خلال مناسبة رسميّة (فيديو)
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
Lebanon 24
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
13:59 | 2025-11-27
27/11/2025 01:59:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)
Lebanon 24
قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)
12:41 | 2025-11-27
27/11/2025 12:41:50
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام
Lebanon 24
روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام
12:30 | 2025-11-27
27/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة غامضة في مصر.. سيدة تلقى مصرعها رميًا بالرصاص
Lebanon 24
جريمة غامضة في مصر.. سيدة تلقى مصرعها رميًا بالرصاص
08:04 | 2025-11-27
27/11/2025 08:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
Lebanon 24
ما علاقة هذا "الضابط الكبير" بنوح زعيتر؟
06:42 | 2025-11-27
27/11/2025 06:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:20 | 2025-11-27
27/11/2025 05:20:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
Lebanon 24
"حزب الله" يخلع "ثوب الجيش".. إلى الـ2006 "دُر"
06:00 | 2025-11-27
27/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:30 | 2025-11-27
سفيرة أميركيّة تُثير الجدل... ارتدت فستاناً شفافاً خلال مناسبة رسميّة (فيديو)
13:59 | 2025-11-27
نزوح جماعي يعد الأكبر منذ 100 عام.. ما الذي يحصل في بريطانيا؟
12:41 | 2025-11-27
قتلى ومفقودون… فيضانات وانهيارات تجتاح إندونيسيا (فيديو)
12:30 | 2025-11-27
روبوتات بشرية صينية على الحدود مع فيتنام
08:04 | 2025-11-27
جريمة غامضة في مصر.. سيدة تلقى مصرعها رميًا بالرصاص
04:20 | 2025-11-27
ارتفاع حصيلة فيضانات وانهيارات سومطرة إلى 19 قتيلاً و20 مفقوداً
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
28/11/2025 01:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24