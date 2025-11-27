Advertisement

منوعات

في الهند.. وفاة امرأة وإصابة طفل بهجوم نمور!

Lebanon 24
27-11-2025 | 15:35
لقيت امرأة مصرعها وتعرض طفل لإصابات خطيرة في حادثين منفصلين نفذتهما نمور في مقاطعة بهرايش بولاية أوتار براديش، وفق ما أفاد به مسؤولون اليوم الخميس.
وأوضح سام سينغ ياداف، المسؤول في دائرة الغابات، لـ"برس ترست أوف إنديا" أن المرأة البالغة 55 عاماً تعرضت لهجوم قرب حقول قصب السكر في قرية داهلو حوالي الساعة السابعة من مساء الأربعاء. وقد تمكّن سكان القرية من إطلاق تحذيرات أجبرت النمر على الفرار، إلا أن ديفي كانت قد أصيبت بجروح بالغة، وفارقت الحياة لاحقاً في المستشفى الجامعي.


وفي حادث آخر وقع أمس أيضاً في محمية كاتارنياجات للحياة البرية، تعرض الطفل إرشاد، 8 سنوات، لهجوم أثناء عودته من الصلاة في قرية بارديا بمنطقة سوجولي. وقد أصيب بجروح عميقة في منطقة الرقبة والحنجرة، ولا يزال يخضع للعلاج في المستشفى. (آرم نيوز)
ولاية أوتار براديش

المستشفى الجامعي

براديش

أن دي

جامع

بريت

براد

