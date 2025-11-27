يسرد حياة أم كلثوم.. إليكم موعد عرض فيلم "الست" (فيديو)

Advertisement

من المقرر أن يُعرض فيلم " "، المستوحى من حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، في جميع دور السينما المصرية والعربية يوم العاشر من كانون الأول المقبل.وأصدر فريق العمل فيديو ترويجي للفيلم يتضمن مجموعة من لقطاته.كما شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه ، آل الشيخ، الإعلان الترويجي وعلق عليه قائلاً: "فيلم الست برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA وموسم وصندوق Big Time".وكشف الإعلان الترويجي، عن مراحل في حياة "كوكب الشرق" التي تجسد شخصيتها الفنانة منى زكي.ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد حلمي، آسر ياسين، كريم ، سيد رجب، محمد فراج، أحمد أمين، أمينة خليل، نيللي كريم، عمرو سعد.وفيلم "الست" من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.