بعد كلام عن وجود مواد كيميائية محظورة في بعض الملابس.. "شي إن" تردّ

يأتي ذلك بعد قرار تعليق دخول "شي إن" إلى السوق وبدء إجراءات لحظر موقعها الإلكتروني مؤقتاً، ريثما تثبت التزامها بالقوانين واللوائح، على خلفية فضيحة تتعلق بسماح المنصة لبائعين من أطراف ثالثة بالترويج لدمى جنسية تشبه الأطفال. وردّت الشركة بتعليق مبيعات جميع منتجات الجهات الخارجية في فرنسا، "لضمان الامتثال الكامل للقانون وأعلى معايير حماية المستهلك"، مشيرة إلى أن هذا القرار مستقل عن خطوة الحكومة الفرنسية.تقرير "غرينبيس" كان قد حذّر من احتواء 18 من أصل 56 قطعة ملابس مفحوصة على مواد خطرة، بينها سترات تجاوزت مستويات PFAS المسموح بها في الاتحاد بما يصل إلى 3300 ضعف، وأخرى احتوت على فثالات متخطية الحدود القانونية بأكثر من 100 ضعف، بما في ذلك ملابس أطفال. المنظمة ربطت هذه المواد بمخاطر صحية خطيرة مثل السرطان واضطرابات الإنجاب وتأخر نمو الأطفال، وانتقدت نموذج الإنتاج السريع في "شي إن"، معتبرة أنه يستفيد من ثغرات تنظيمية أوروبية عبر الشحن المباشر للمستهلك بما يخفف الالتزامات القانونية، في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة وفرض معايير صحية وبيئية أكثر صرامة على المنصات الآسيوية. (العين)