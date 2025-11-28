بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025

Advertisement

حي شبابي نابض بالموضة والمقاهي البسيطة والبوتيكات العصرية، يمزج بين روح الثقافة التقليدية والطابع المعاصر، مع فعاليات دورية لفنانين محليين تجعل التجوّل فيه تجربة حيّة ومفتوحة للمشاة.مساحة هادئة تجمع مقاهي صغيرة ومتاجر تصميم محلية، وتستضيف أنشطة فنية تعكس تراث تشنغدو، ما يجعل الشارع نقطة التقاء بين الماضي والجيل الشاب.عنوان لعشاق الطعام الفيتنامي الشعبي؛ أكشاك الأكل والأسواق المحلية تصنع أجواء حضرية صاخبة ومليئة بالنكهات، تجذب السياح ومحبي الثقافة الأصيلة.يجمع بين عمارة تاريخية ومقاهٍ مفعمة بالحياة وفعاليات ثقافية حديثة، ليقدّم صورة حية عن إيقاع الحياة اليومية في بورتو بطابع أصيل.مباني تاريخية، متاجر موضة مستقلة، مطاعم ومقاهٍ متنوعة… شارع يعكس تنوّع مونتريال الثقافي والاقتصادي في آن واحد.محجّ لعشّاق الفن والطعام؛ يضم مطاعم ومقاهي صغيرة ومساحات لإقامة عروض موسيقية حيّة، في مشهد حضري دافئ.يُجسّد التنوع في برلين عبر أسواق نهاية الأسبوع، المحال الحرفية وأكشاك الطعام، ليصبح مركزًا مصغّرًا للحياة اليومية متعددة الثقافات.شارع يحمل ذاكرة نيويورك القديمة، يحتفظ بمزيج من المتاجر التقليدية، المعارض الفنية والمطاعم، ليبقى نقطة التقاء بين تاريخ المدينة وحاضرها.قلب المشهد الفني في كليفتونفيل، يضم محلات مستقلة، مقاهي ومعارض صغيرة، ويربط بين البلدة القديمة في مارغيت والحي الفندقي السابق الذي عاد إلى الانتعاش بعد الركود. (24)