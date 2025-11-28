بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025

تُعدّ الشوارع في المدن أكثر من مجرد ممرات للسيارات، فهي مساحة يومية تنبض بالحياة وتكشف الكثير عن روح المكان. مجلة "تايم أوت" اختارت لعام 2025 قائمة بأجمل 10 شوارع في العالم، تجمع بين التاريخ والفن والمجتمع المحلي والمتاجر والمقاهي المميزة، مع حضور لافت لآسيا عبر 3 شوارع فيها.
1. شارع أورانج – أوساكا، اليابان
حي شبابي نابض بالموضة والمقاهي البسيطة والبوتيكات العصرية، يمزج بين روح الثقافة اليابانية
التقليدية والطابع المعاصر، مع فعاليات دورية لفنانين محليين تجعل التجوّل فيه تجربة حيّة ومفتوحة للمشاة.
2. شارع فانغهوا – تشنغدو، الصين
مساحة هادئة تجمع مقاهي صغيرة ومتاجر تصميم محلية، وتستضيف أنشطة فنية تعكس تراث تشنغدو، ما يجعل الشارع نقطة التقاء بين الماضي والجيل الشاب.
3. شارع فينه خان – هو تشي منه، فيتنام
عنوان لعشاق الطعام الفيتنامي الشعبي؛ أكشاك الأكل والأسواق المحلية تصنع أجواء حضرية صاخبة ومليئة بالنكهات، تجذب السياح ومحبي الثقافة الأصيلة.
5. شارع بونجاردم – بورتو، البرتغال
يجمع بين عمارة تاريخية ومقاهٍ مفعمة بالحياة وفعاليات ثقافية حديثة، ليقدّم صورة حية عن إيقاع الحياة اليومية في بورتو بطابع أوروبي
أصيل.
6. شارع شيربروك ويست – مونتريال، كندا
مباني تاريخية، متاجر موضة مستقلة، مطاعم ومقاهٍ متنوعة… شارع يعكس تنوّع مونتريال الثقافي والاقتصادي في آن واحد.
7. شارع مونتاجو – بريسبان، أستراليا
محجّ لعشّاق الفن والطعام؛ يضم مطاعم ومقاهي صغيرة ومساحات لإقامة عروض موسيقية حيّة، في مشهد حضري دافئ.
8. شارع مايباخوفر – برلين، ألمانيا
يُجسّد التنوع في برلين عبر أسواق نهاية الأسبوع، المحال الحرفية وأكشاك الطعام، ليصبح مركزًا مصغّرًا للحياة اليومية متعددة الثقافات.
9. شارع أورشارد – نيويورك، الولايات المتحدة
شارع يحمل ذاكرة نيويورك القديمة، يحتفظ بمزيج من المتاجر التقليدية، المعارض الفنية والمطاعم، ليبقى نقطة التقاء بين تاريخ المدينة وحاضرها.
10. شارع نورثداون رود – كليفتونفيل، المملكة المتحدة
قلب المشهد الفني في كليفتونفيل، يضم محلات مستقلة، مقاهي ومعارض صغيرة، ويربط بين البلدة القديمة في مارغيت والحي الفندقي السابق الذي عاد إلى الانتعاش بعد سنوات من
الركود. (24)