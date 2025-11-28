Advertisement

منوعات

بعمق 25 مترا.. انقاذ طفلة من داخل بئر

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:07
A-
A+
Doc-P-1447954-638999214130184812.png
Doc-P-1447954-638999214130184812.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجحت فرق إنقاذ محلية في إنقاذ طفلة يمنية سقطت في بئر بعمق يقارب 25 متراً في مديرية يافع ذات التضاريس الجبلية الوعرة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، بعدما أمضت ساعات من الرعب في الظلام الدامس.

Advertisement
وبحسب شهود عيان، اختفت الطفلة في ساعات الصباح الأولى بشكل مفاجئ، ما دفع أسرتها إلى البحث عنها بشكل محموم، قبل أن تكشف التحريات السريعة وجودها داخل البئر. وعلى الفور، بدأت عملية إنقاذ استثنائية شارك فيها عناصر من الأمن المحلي إلى جانب أبناء المنطقة والمتطوعين، في سباق مع الزمن لإخراجها حيّة.

ورغم صعوبة التضاريس وعمق البئر، تمكّن المنقذون بعد ساعات من الجهود المتواصلة من الوصول إلى الطفلة ورفعها إلى السطح، وسط حالة من الذهول والفرح العارم، إذ بدت في حالة صحية جيدة، خلافاً لكل المخاوف.

وجرى نقلها سريعاً إلى أقرب مستشفى في المنطقة، حيث أكّد الفريق الطبي أن وضعها مستقر، وأنها لا تعاني من إصابات خطيرة، لكنها ستبقى تحت المراقبة لفترة قصيرة كإجراء احترازي. (ارم)
 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأوكراني: دمرنا نحو 20% من مصافي النفط والغاز داخل روسيا وسنواصل استهداف العمق الروسي
lebanon 24
28/11/2025 12:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف: نوسع نطاق الاستجابة وإنقاذ حياة الأطفال في غزة
lebanon 24
28/11/2025 12:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير الإقليمي لليونيسف: نوسع نطاق استجابتنا في غزة ونسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من التهديدات
lebanon 24
28/11/2025 12:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 6 ساعات.. إنقاذ رجل عالق داخل جدار نفق في إسطنبول
lebanon 24
28/11/2025 12:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الطف

عيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:18 | 2025-11-28
03:55 | 2025-11-28
03:51 | 2025-11-28
03:41 | 2025-11-28
03:38 | 2025-11-28
03:18 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24