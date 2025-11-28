25
منوعات
بعمق 25 مترا.. انقاذ طفلة من داخل بئر
Lebanon 24
28-11-2025
|
03:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت فرق إنقاذ محلية في إنقاذ طفلة يمنية سقطت في بئر بعمق يقارب 25 متراً في مديرية يافع ذات التضاريس الجبلية الوعرة بمحافظة لحج جنوبي اليمن، بعدما أمضت ساعات من الرعب في الظلام الدامس.
وبحسب شهود
عيان
، اختفت الطفلة في ساعات الصباح الأولى بشكل مفاجئ، ما دفع أسرتها إلى البحث عنها بشكل محموم، قبل أن تكشف التحريات السريعة وجودها داخل البئر. وعلى الفور، بدأت عملية إنقاذ استثنائية شارك فيها عناصر من الأمن المحلي إلى جانب أبناء المنطقة والمتطوعين، في سباق مع الزمن لإخراجها حيّة.
ورغم صعوبة التضاريس وعمق البئر، تمكّن المنقذون بعد ساعات من الجهود المتواصلة من الوصول إلى الطفلة ورفعها إلى السطح، وسط حالة من الذهول والفرح العارم، إذ بدت في حالة صحية جيدة، خلافاً لكل المخاوف.
وجرى نقلها سريعاً إلى أقرب مستشفى في المنطقة، حيث أكّد الفريق الطبي أن وضعها مستقر، وأنها لا تعاني من إصابات خطيرة، لكنها ستبقى تحت المراقبة لفترة قصيرة كإجراء احترازي. (ارم)
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
Lebanon 24
فضيحة في فرنسا.. مسؤول سابق متهم بإذلال مئات النساء
04:18 | 2025-11-28
28/11/2025 04:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
Lebanon 24
من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
03:55 | 2025-11-28
28/11/2025 03:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخفت هويتها.. مسنة تصبح مليونيرة
Lebanon 24
أخفت هويتها.. مسنة تصبح مليونيرة
03:51 | 2025-11-28
28/11/2025 03:51:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل أول ممثل جسّد شخصية "سبايدر مان"
Lebanon 24
رحيل أول ممثل جسّد شخصية "سبايدر مان"
03:41 | 2025-11-28
28/11/2025 03:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ساعات من زفافه.. توفي بنوبة قلبية
Lebanon 24
بعد ساعات من زفافه.. توفي بنوبة قلبية
03:38 | 2025-11-28
28/11/2025 03:38:41
Lebanon 24
Lebanon 24
