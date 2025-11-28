بعمق 25 مترا.. انقاذ طفلة من داخل بئر

Advertisement

وبحسب شهود ، اختفت الطفلة في ساعات الصباح الأولى بشكل مفاجئ، ما دفع أسرتها إلى البحث عنها بشكل محموم، قبل أن تكشف التحريات السريعة وجودها داخل البئر. وعلى الفور، بدأت عملية إنقاذ استثنائية شارك فيها عناصر من الأمن المحلي إلى جانب أبناء المنطقة والمتطوعين، في سباق مع الزمن لإخراجها حيّة.ورغم صعوبة التضاريس وعمق البئر، تمكّن المنقذون بعد ساعات من الجهود المتواصلة من الوصول إلى الطفلة ورفعها إلى السطح، وسط حالة من الذهول والفرح العارم، إذ بدت في حالة صحية جيدة، خلافاً لكل المخاوف.وجرى نقلها سريعاً إلى أقرب مستشفى في المنطقة، حيث أكّد الفريق الطبي أن وضعها مستقر، وأنها لا تعاني من إصابات خطيرة، لكنها ستبقى تحت المراقبة لفترة قصيرة كإجراء احترازي. (ارم)