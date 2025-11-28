بعد ساعات من زفافه.. توفي بنوبة قلبية

توفي مساعد الإيرادات أمول جودبول، البالغ 31 عامًا، بشكل مفاجئ بعد ساعات من زفافه الذي أُقيم الثلاثاء 25 تشرين الثاني في قاعة معبد شري فيتال روكميني بقرية بوسلا، بحضور أقارب العروسين وضيوفهما.

وبعد شعوره بتوعك نُقل أولًا إلى محلي ثم إلى ، لكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله، ليتبيّن أن السبب نوبة قلبية، بحسب ما أوردته صحيفتا "تايمز أوف إنديا" و"إنديان ". (people)