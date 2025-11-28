Advertisement

بعد ساعات من زفافه.. توفي بنوبة قلبية

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:38
توفي مساعد الإيرادات الهندي أمول براكاش جودبول، البالغ 31 عامًا، بشكل مفاجئ بعد ساعات من زفافه الذي أُقيم الثلاثاء 25 تشرين الثاني في قاعة معبد شري فيتال روكميني بقرية بوسلا، بحضور أقارب العروسين وضيوفهما.
وبعد شعوره بتوعك نُقل أولًا إلى مركز صحي محلي ثم إلى مستشفى خاص، لكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله، ليتبيّن أن السبب نوبة قلبية، بحسب ما أوردته صحيفتا "تايمز أوف إنديا" و"إنديان إكسبريس". (people)
