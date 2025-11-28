25
منوعات
رحيل أول ممثل جسّد شخصية "سبايدر مان"
Lebanon 24
28-11-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي داني سيغرين، أول من جسّد شخصية "سبايدر مان" في عمل تلفزيوني وأحد محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم"، عن 81 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته.
وُلد سيغرين في مينيابوليس بولاية
مينيسوتا
، ولفت الأنظار من خلال تقديم شخصية "سبايدر مان" في برنامج الأطفال "الشركة الكهربائية"، قبل أن يواصل مسيرته ككاتب وراقص ومنتج، إضافة إلى عمله كمحرك وصانع دمى مع مبتكر "المابيتس" جيم هينسون، بحسب وكالة "بي إيه ميديا"
البريطانية
. (ارم نيوز)
