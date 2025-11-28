Advertisement

منوعات

رحيل أول ممثل جسّد شخصية "سبايدر مان"

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1447973-638999233704648805.png
Doc-P-1447973-638999233704648805.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي داني سيغرين، أول من جسّد شخصية "سبايدر مان" في عمل تلفزيوني وأحد محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم"، عن 81 عاماً، وفق ما أعلنت عائلته.
 
وُلد سيغرين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ولفت الأنظار من خلال تقديم شخصية "سبايدر مان" في برنامج الأطفال "الشركة الكهربائية"، قبل أن يواصل مسيرته ككاتب وراقص ومنتج، إضافة إلى عمله كمحرك وصانع دمى مع مبتكر "المابيتس" جيم هينسون، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
lebanon 24
28/11/2025 14:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شخصية قريبة من "المستقبل" نحو "التغيير"
lebanon 24
28/11/2025 14:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إسم مغربي "يصنع الجدل" داخل ريال مدريد بعد تسريبات رحيل بيريز
lebanon 24
28/11/2025 14:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة
lebanon 24
28/11/2025 14:16:02 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

مينيسوتا

ارم نيوز

بوليس

غرين

سباي

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:18 | 2025-11-28
04:18 | 2025-11-28
03:55 | 2025-11-28
03:51 | 2025-11-28
03:38 | 2025-11-28
03:18 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24