أخفت هويتها.. مسنة تصبح مليونيرة

Lebanon 24
28-11-2025 | 03:51
فازت سيدة من ولاية إلينوي بجائزة يانصيب قدرها 3 ملايين دولار بعد أن قررت تغيير روتينها المعتاد في شراء بطاقات الخدش، واختارت هذه المرة بطاقة "Super Bonus" بقيمة 30 دولاراً من محطة وقود BP في فيلا بارك.
السيدة، التي فضّلت إخفاء هويتها واختارت اسم "الجدة السعيدة"، روت أنها شعرت بأن الأمر "تدخّل إلهي"، إذ اعتقدت أولاً أنها استردت ثمن البطاقة قبل أن تكتشف مع عائلتها أنها ربحت الجائزة الكبرى، لتتحوّل لحظة التحقق إلى صرخات فرح وصدمة.
 
وقد أوضحت أن هذا المبلغ جاء في وقت مثالي، مؤكدة أنها ستستخدم جزءاً منه لمساعدة ابنها، وإجراء تحسينات منزلية، وشراء هدايا العيد، وتمويل رحلة بحرية لأحفادها. (people)
