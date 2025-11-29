مأساة مرورية.. وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع

Advertisement

توفي 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة في مصر.وتلقت بالبحيرة، بلاغا يفيد بوقوع الحادث أمام قرية الكريون بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه رشيد.وتبين انقلاب سيارة بالقرب من الكوبري العلوي الدولي الساحلي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وهم رجل وزوجته وأبنائهما الثلاثة.وتم نقل جثث المتوفين إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، وتم فتح تحقيق بالحادث.