منوعات

بسبب مقاطع فيديو مخلة بالأداب... قرار بسجن البلوغر محمد عبد العاطي سنتين

Lebanon 24
29-11-2025 | 09:44
كما قرّرت المحكمة تغريم عبد العاطي مبلغ 100 ألف جنيه، في قضية نشر مقاطع فيديو مُخِلّة بالآداب العامة. (ارم نيوز)
 
 
 
