منوعات
بسبب مقاطع فيديو مخلة بالأداب... قرار بسجن البلوغر محمد عبد العاطي سنتين
Lebanon 24
29-11-2025
|
09:44
A-
A+
قررت
المحكمة الاقتصادية
المصرية
في
القاهرة
، سجن
البلوغر
محمد عبد العاطي
سنتين.
كما قرّرت المحكمة تغريم
عبد العاطي
مبلغ 100 ألف جنيه، في قضية نشر مقاطع فيديو مُخِلّة بالآداب العامة. (ارم نيوز)
