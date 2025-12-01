Advertisement

منوعات

مركبة فضاء تعود إلى الأرض من دون طاقم!

Lebanon 24
01-12-2025 | 11:09
أعلن تلفزيون الصين المركزي،  أنه تقرّر إعادة مركبة فضاء صينية إلى الأرض حتى يقيّم الخبراء الأضرار التي لحقت بها عن كثب.
وكان من المفترض أن تعود المركبة شنتشو-20 بطاقمها إلى الصين في الخامس من تشرين الثاني الماضي، بعد أن أنهت إقامتها التي استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء "تيانقونغ" الصينية، وهي محطة مأهولة بشكل دائم.

ولكن بعدما اكتشف طاقم شنتشو-20 صدعا في نافذة كبسولة العودة الخاصة بالمركبة قبل الإقلاع مباشرة، تأجلت مهمة العودة، وهي سابقة أولى من نوعها في برنامج الصين لرحلات الفضاء للبشر.

واضطر طاقم المركبة إلى العودة إلى الأرض في مركبة أخرى بعد ذلك الموعد بتسعة أيام، تاركين محطة "تيانقونغ" ورواد الفضاء الثلاثة المقيمين المتبقين فيها مؤقتا بلا مركبة صالحة للتحليق.

وسارع المجمع الصناعي المعني بقطاع الفضاء في الصين إلى معالجة هذه الأزمة بتنفيذ أول مهمة إطلاق طارئة في 25 تشرين الثاني. (ارم نيوز)
