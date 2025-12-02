Advertisement

طفل ينجو من صعقة كهربائية أثناء نومه… ووالدته تحذّر الأهالي

Lebanon 24
02-12-2025 | 13:00
يتعافى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء نومه، في حادثة هزّت عائلته وأطلقت تحذيرات واسعة للآباء حول مخاطر الأجهزة الإلكترونية قرب أسرّة الأطفال.

وبحسب ما نقلته صحيفة "بيبول"، كانت والدة الطفل، كورتني بيندلتون، قد أوضحت أن ابنها لورينزو لوبيز كان نائماً وهاتفه موصول بسلك تمديد غير محكم، وعندما انقلب أثناء النوم انزلقت قلادته بين سلك التمديد والشاحن، ما أدى إلى صدمة كهربائية مفاجئة. وقال الطفل إن اللحظة كانت "مرعبة"، فيما أكدت الأم أن موظفاً في المستشفى أبلغها بأن الصدمة كان يمكن أن تكون قاتلة لو لم ينجح لورينزو في إبعاد القلادة سريعاً.
ونُقل الطفل إلى المستشفى حيث خضع لعملية ترقيع جلدي، ومن المتوقع أن يبقى تحت المراقبة الطبية لنحو أسبوعين.
 


ودعت والدته عبر منشورات على فيسبوك الآباء إلى عدم ترك الأجهزة الإلكترونية قرب الأطفال أثناء النوم، مؤكدة أن ابنها أراد مشاركة قصته كي تكون تحذيراً ينقذ حياة غيره. وقالت "خذوا قصة رينزو كتنبيه… لا تتركوا الأطفال ينامون قرب الأجهزة الإلكترونية".
