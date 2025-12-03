قبل اجتماع اليونسكو… جدل في مصر: من يملك حق تسجيل الكحل؟

Advertisement

مع اقتراب انعقاد العشرين لاجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، المقررة بين 8 و13 كانون الأول في نيودلهي، تصاعد الجدل في مصر بشأن تسجيل الكحل كعنصر تراثي داخل المنظمة.وأبدى عدد من النشطاء والمشاهير مخاوفهم من الأنباء التي تتحدث عن نية بعض الدول تسجيل الكحل باسمها، مؤكدين أن المصريين القدماء كانوا "أول من استخدمه قبل آلاف السنين، وهو أمر مدوّن وموثق علميًا". وكان الفنان مراد مكرم من أبرز من أثار المسألة، مطالبًا الحكومة بالتحرك، قبل أن يوضح لاحقًا أنّ ردًا رسميًا وصله من المختصين تضمّن توضيحات لم تكن حاضرة لدى كثيرين.وفي السياق، أوضحت الدكتورة نهلة إمام، مستشار للتراث غير المادي وعضو اللجنة الدولية في اليونسكو، أن تسجيل أي دولة لعنصر غير مادي "لا يعني ملكيته الحصرية، بل أنه مستخدم على أراضيها"، مشيرة إلى أنّ لكل دولة حق تسجيل عنصر واحد كل عامين.، أكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار مجدي شاكر أن المصريين القدماء ابتكروا الكحل قبل أكثر من خمسة آلاف عام، وأن أدوات تحضيره من أوانٍ وملاقط وأحجار طحن عُثر عليها تعود إلى ما قبل الأسرات، وتحديدًا إلى عام 3100 قبل الميلاد.