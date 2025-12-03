Advertisement

متفرقات

زجاجات محطّمة وويسكي على الأرض… والفاعل نائم في حمّام الموظفين

Lebanon 24
03-12-2025 | 16:00
شهد أحد متاجر بيع المشروبات الكحولية في ولاية فيرجينيا حادثة غير مألوفة بعدما عُثر على راكون مخمور فاقد الوعي داخل المتجر، إثر فوضى أحدثها طوال الليل.
فصباح السبت، وصل موظفو المتجر في مدينة آشلاند ليجدوا المكان مقلوبًا رأسًا على عقب: زجاجات محطّمة، وبرك من الويسكي على الأرض، ما دفعهم أولًا للاعتقاد بأن عملية سطو وقعت خلال الليل. لكن المفاجأة ظهرت عندما اكتشفوا "الجاني" ممددًا في حمّام الموظفين غارقًا في النوم.

وأوضحت إدارة حماية الحيوانات في مقاطعة هانوفَر أن الضابطة سامانثا مارتن استجابت لبلاغ عن "سطو محتمل"، لتكتشف أن الفوضى سببها راكون دخل عبر سقف مكسور. ويُرجح أنه سقط من لوح سقف متهالك ثم تجوّل بين الممرات، وأسقط الزجاجات، وشرب من المشروبات المتسربة قبل أن يفقد وعيه في الحمّام.

وقالت مارتن لوكالة "أسوشيتد برس": "سقط من السقف وبدأ جولة تخريب كاملة… شرب من كل ما وصل إليه"، قبل أن تضيف مازحة "يوم آخر في حياة موظف حماية الحيوانات!".

وُعثر على الراكون ملقى على وجهه بين المرحاض وسلة المهملات، فتم نقله إلى المأوى "ليقضي فترة الإفاقة" قبل استجوابه، بحسب منشور ساخر نشرته الإدارة عبر مواقع التواصل.

ورغم الفوضى والأضرار المحدودة، لم تُسجَّل إصابات، فيما أعرب الموظفون عن ارتياحهم لعدم تعرّض المتجر لسرقة حقيقية. وسرعان ما انتشرت القصة عبر الإنترنت، حيث لُقّب الراكون بـ"اللص المقنّع"، وهو الاسم الشائع لهذه الحيوانات بسبب شكل وجوهها.


