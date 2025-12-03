Advertisement

متى نخبر الأطفال بالحقيقة عن سانتا؟ الجدل يعود مع موسم الأعياد

Lebanon 24
03-12-2025 | 23:00
مع اقتراب موسم الأعياد، يواجه كثير من الأهالي سؤالًا متكررًا: متى يجب إخبار الأطفال بالحقيقة حول سانتا كلوز؟ فبينما يستمتع الأطفال بالشخصية، تبدأ الشكوك عادة بين سن الخامسة والثانية عشرة.
وتُظهر دراسة أُجريت عام 2018 أن 72% من الآباء يواصلون دعم أسطورة سانتا، و65% من الأطفال يستمرون في التظاهر بالإيمان رغم شكوكهم، فيما شعر 15% بالخيانة و10% بالغضب عند اكتشاف الحقيقة.

الخبراء يؤكدون عدم وجود عمر محدد.
الدكتور روان كابيتاني ينصح بالاعتماد على جاهزية الطفل، واقتراح فكرة "فريق سانتا" للأطفال الأكبر كوسيلة انتقال ناعمة. وتوضح أليسا بلاس كامبل ضرورة الاعتراف بمشاعر الطفل وشرح أن سانتا "تقاليد للبهجة لا للخداع".
أما الدكتورة أماندا غامر فتدعو لاتباع إيقاع الطفل: إذا سأل مباشرة، فهو مستعد لحقيقة بسيطة من دون قصص إضافية.

