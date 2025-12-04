القضية التي هزّت هوليوود: إدانة طبيب زوّد ماثيو بيري بالكيتامين

أصدرت محكمة في لوس أنجلوس بولاية حكماً بالسجن لمدة عامين ونصف على طبيب بعد اعترافه بتزويد نجم مسلسل "فريندز" الراحل، ماثيو ، بمادة الكيتامين بشكل غير قانوني.

واعترف الطبيب سلفادور بلاسينسيا، البالغ من العمر 44 عاماً، الأربعاء، بأنه قدّم الكيتامين لبيري خلال الشهر الذي سبق وفاته إثر جرعة زائدة عام 2023، وفقاً لصحيفة "الغارديان" .

وأكد القاضي أثناء النطق بالحكم أن بلاسينسيا لم يزوّد بيري بالجرعة التي أدت إلى وفاته، إلا أنه قال له: "لقد ساعدتَ أنت وآخرون في دفع بيري نحو هذا المصير عبر استمراركم في تغذية إدمانه على الكيتامين"، مضيفاً: "لقد استغليتَ إدمانه لتحقيق مكاسب شخصية". وتم اقتياد بلاسينسيا مكبّل اليدين من قاعة المحكمة بعد الحكم.

وكان بيري، البالغ من العمر 54 عاماً، قد توفي طويلة من معاناته مع الإدمان، والتي رافقته شهرته الكبيرة في مسلسل "فريندز". وقد كان يتعاطى الكيتامين بصورة غير قانونية بغرض علاج الاكتئاب.

وبعد أن رفض طبيبه الشرعي تزويده بالجرعات التي كان يطلبها، لجأ بيري إلى بلاسينسيا الذي أقرّ ببيعه هذه المادة له رغم علمه بإدمانه.

وعُثر على بيري متوفياً في منزله بلوس أنجلوس، وأكد تقرير الطب الشرعي أن الكيتامين كان السبب المباشر لوفاته.

وكان بلاسينسيا قد اعترف في الماضي بالذنب في أربع تهم تتعلق بتوزيع الكيتامين بطريقة غير قانونية، ليكون أول المحكوم عليهم بين خمسة متهمين في قضية وفاة بيري.