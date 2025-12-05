Advertisement

منوعات

طفل تناول عددًا من حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ.. وهذا ما حدث له!

Lebanon 24
05-12-2025 | 14:51
في حادثة غريبة شهدتها محافظة البصرة، تناول طفل عراقي يبلغ من العمر عامين عددًا من حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ، ما وضع حياته في خطر كبير قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه في اللحظات الأخيرة. 
لطفل تناول 6 حبوب، ما أدى إلى دخوله في حالة حرجة وفقدانه شبه الكامل للوعي.


فور وصوله إلى طوارئ مستشفى "القرنة العام"، باشرت الفرق الطبية والإسعافية إجراءات عاجلة تضمنت غسل المعدة وتقديم الرعاية اللازمة، مع مراقبة دقيقة لجميع علاماته الحيوية.


وأوضحت دائرة "صحة البصرة" في بيان رسمي أن "حالة الطفل تحسنت بعد أكثر من ساعتين من الرعاية المتواصلة"، مؤكدة أنه غادر المستشفى وهو بصحة جيدة. (آرم نيوز) 
