طفل تناول عددًا من حبوب منع الحمل عن طريق الخطأ.. وهذا ما حدث له!

لطفل تناول 6 حبوب، ما أدى إلى دخوله في حالة حرجة وفقدانه شبه الكامل للوعي.فور وصوله إلى طوارئ مستشفى "القرنة العام"، باشرت الفرق الطبية والإسعافية إجراءات عاجلة تضمنت غسل المعدة وتقديم الرعاية اللازمة، مع مراقبة دقيقة لجميع علاماته الحيوية.وأوضحت دائرة "صحة البصرة" في بيان رسمي أن "حالة الطفل تحسنت بعد أكثر من ساعتين من الرعاية المتواصلة"، مؤكدة أنه غادر المستشفى وهو بصحة جيدة. (آرم نيوز)