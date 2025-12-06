21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق!
Lebanon 24
06-12-2025
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، اليوم السبت، أن كلبًا أنقذ حياة صاحبه من خلال إيقاظه في الوقت المناسب، ما مكّنه من الفرار من شقته التي اندلعت فيها النيران شمال البلاد.
Advertisement
وتكشف الواقعة مرة أخرى مدى وفاء الكلاب لأصحابها.
وأضافت الشرطة أن الرجل- البالغ من العمر 44 عامًا-تمكن بفضل الحيوان الأليف من الخروج من الطابق العلوي في المبنى الواقع في منطقة مورمرلاند، والوصول إلى مكان آمن.
ونُقل الرجل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته باختناق بسبب استنشاق الدخان. ويُعتقد أن خللًا تقنيًا تسبب في اندلاع الحريق، الذي خلّف أضرارًا قُدرت بنحو 15 ألف
يورو
(17 ألف دولار). (آرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
طالبان تعليقا على هجمات باكستانية: سنرد في الوقت المناسب (العربية)
Lebanon 24
طالبان تعليقا على هجمات باكستانية: سنرد في الوقت المناسب (العربية)
06/12/2025 17:21:26
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أفغانستان تقول إنها ستردّ "في الوقت المناسب" على الضربات الباكستانية الأخيرة
Lebanon 24
أفغانستان تقول إنها ستردّ "في الوقت المناسب" على الضربات الباكستانية الأخيرة
06/12/2025 17:21:26
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على روسيا
Lebanon 24
ترامب: شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على روسيا
06/12/2025 17:21:26
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: ألغيت لقائي مع الرئيس بوتين لأني أعتقد أن الوقت غير مناسب لتحقيق ما نريد
Lebanon 24
ترامب: ألغيت لقائي مع الرئيس بوتين لأني أعتقد أن الوقت غير مناسب لتحقيق ما نريد
06/12/2025 17:21:26
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
علوي
يورو
أليف
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف
Lebanon 24
لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف
09:20 | 2025-12-06
06/12/2025 09:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتغير حياتها في عام 2026.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستتغير حياتها في عام 2026.. هل أنت من بينها؟
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جدته.. رجل يفوز بمليون دولار إليكم ما حصل معه
Lebanon 24
بسبب جدته.. رجل يفوز بمليون دولار إليكم ما حصل معه
03:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة
Lebanon 24
من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة
01:00 | 2025-12-06
06/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-05
05/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
09:20 | 2025-12-06
لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف
04:00 | 2025-12-06
هذه الأبراج ستتغير حياتها في عام 2026.. هل أنت من بينها؟
03:00 | 2025-12-06
بسبب جدته.. رجل يفوز بمليون دولار إليكم ما حصل معه
01:00 | 2025-12-06
من بينها سيارات "بورش".. شركة شهيرة تُكافئ موظفيها المتميزين بهذه الطريقة
23:00 | 2025-12-05
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-05
في بلد قرب لبنان… محاولات حثيثة لإنقاذ طفلة عالقة داخل بئر
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 17:21:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24