أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق!

Lebanon 24
06-12-2025 | 07:15
أعلنت الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، اليوم السبت، أن كلبًا أنقذ حياة صاحبه من خلال إيقاظه في الوقت المناسب، ما مكّنه من الفرار من شقته التي اندلعت فيها النيران شمال البلاد.
 
وتكشف الواقعة مرة أخرى مدى وفاء  الكلاب لأصحابها.

وأضافت الشرطة أن الرجل- البالغ من العمر 44 عامًا-تمكن بفضل الحيوان الأليف من الخروج من الطابق العلوي في المبنى الواقع في منطقة مورمرلاند، والوصول إلى مكان آمن.

ونُقل الرجل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته باختناق بسبب استنشاق الدخان. ويُعتقد أن خللًا تقنيًا تسبب في اندلاع الحريق، الذي خلّف أضرارًا قُدرت بنحو 15 ألف يورو (17 ألف دولار). (آرم نيوز) 
 
