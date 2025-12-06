أيقظه في الوقت المناسب.. كلب ينقذ صاحبه من حريق!

Advertisement

وتكشف الواقعة مرة أخرى مدى وفاء الكلاب لأصحابها.وأضافت الشرطة أن الرجل- البالغ من العمر 44 عامًا-تمكن بفضل الحيوان الأليف من الخروج من الطابق العلوي في المبنى الواقع في منطقة مورمرلاند، والوصول إلى مكان آمن.ونُقل الرجل إلى المستشفى للاشتباه في إصابته باختناق بسبب استنشاق الدخان. ويُعتقد أن خللًا تقنيًا تسبب في اندلاع الحريق، الذي خلّف أضرارًا قُدرت بنحو 15 ألف (17 ألف دولار). (آرم نيوز)