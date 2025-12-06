Advertisement

منوعات

لسبب غير متوقع… عريس يطلق زوجته في اليوم التالي للزفاف

Lebanon 24
06-12-2025 | 09:20
Doc-P-1451618-639006363722983860.png
Doc-P-1451618-639006363722983860.png photos 0
في حادثة غير مألوفة، قام رجل تركي بتطليق زوجته في صباح اليوم التالي للزفاف، بعدما رآها لأول مرة بدون مكياج، فظن أنها "لص" اقتحم المنزل.
وأفادت تقارير صحفية محلية أن "الرجل اقترن بعروسه وهي تضع المكياج الكامل حين التقاها في مرات قليلة سابقة على حفل الزفاف، لكنه فوجىء بملامحها وقد اختلفت تماما بعد أن أزالت كافة المساحيق عن وجهها". 


ولم تقف الأزمة عند حد الطلاق السريع الصادم، وإنما امتدت لتشمل تقدم العريس بدعوى قضائية رسمية ضد زوجته يتهمها فيها " بممارسة الخداع والغش بحقه حيث أظهرت نفسها على غير حقيقتها"، وفق ما جاء على لسانه. (آرم نيوز) 
11:11 | 2025-12-06
07:15 | 2025-12-06
04:00 | 2025-12-06
03:00 | 2025-12-06
01:00 | 2025-12-06
23:00 | 2025-12-05
