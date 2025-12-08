Advertisement

موجة عملاقة تبتلع مسبحاً طبيعياً!

Lebanon 24
08-12-2025 | 01:24
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اجتاحت موجة عملاقة مسبحًا طبيعيًا على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي في إسبانيا، وفق ما نقلته وكالة "د.ب.أ" عن السلطات يوم الأحد.
وقالت خدمات الطوارئ في  جزر الكناري إن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج إلى البحر خلال الحادث، ولا يزال البحث جاريًا عن شخص واحد مفقود.

وبحسب السلطات، فإن الوفيات المؤكدة تشمل رجلين يبلغان 35 عامًا و55 عامًا، وامرأة لم يتم الكشف عن عمرها بعد. 

كما أصيبت امرأة بسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع عند منحدرات لوس خيجانتيس في منطقة سانتياجو ديل تيدي، لكن المسعفين قاموا بإنعاشها ونقلت إلى المستشفى بطائرة مروحية.

ووفق تقارير إعلامية، تمكن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم. 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "أر تي في إي" أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع الأمواج يوم الأحد.

ويأتي الحادث بعد حوالي شهر من سلسلة من الأمواج العملاقة في 8 تشرين الثاني، جرفت العديد من الأشخاص إلى البحر، بمن فيهم العديد من السياح، معظمهم من فرنسا.

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 15 في تلك الحوادث على طول ساحل تينيريفي.
 
