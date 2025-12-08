موجة عملاقة تبتلع مسبحاً طبيعياً!

Advertisement

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اجتاحت موجة عملاقة مسبحًا طبيعيًا على الساحل لجزيرة تينيريفي في ، وفق ما نقلته وكالة "د.ب.أ" عن السلطات .وقالت في جزر الكناري إن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج إلى البحر خلال الحادث، ولا يزال البحث جاريًا عن شخص واحد مفقود.وبحسب السلطات، فإن الوفيات المؤكدة تشمل رجلين يبلغان 35 عامًا و55 عامًا، وامرأة لم يتم عمرها بعد.كما أصيبت امرأة بسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع عند منحدرات لوس خيجانتيس في منطقة سانتياجو ديل ، لكن المسعفين قاموا بإنعاشها ونقلت إلى المستشفى بطائرة مروحية.ووفق تقارير إعلامية، تمكن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "أر تي في إي" أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع الأمواج يوم الأحد.ويأتي الحادث بعد حوالي شهر من سلسلة من الأمواج العملاقة في 8 تشرين الثاني، جرفت العديد من الأشخاص إلى البحر، بمن فيهم العديد من السياح، معظمهم من .وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 15 في تلك الحوادث على طول ساحل تينيريفي.