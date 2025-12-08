19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
موجة عملاقة تبتلع مسبحاً طبيعياً!
Lebanon 24
08-12-2025
|
01:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اجتاحت موجة عملاقة مسبحًا طبيعيًا على الساحل
الغربي
لجزيرة تينيريفي في
إسبانيا
، وفق ما نقلته وكالة "د.ب.أ" عن السلطات
يوم الأحد
.
Advertisement
وقالت
خدمات الطوارئ
في جزر الكناري إن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج إلى البحر خلال الحادث، ولا يزال البحث جاريًا عن شخص واحد مفقود.
وبحسب السلطات، فإن الوفيات المؤكدة تشمل رجلين يبلغان 35 عامًا و55 عامًا، وامرأة لم يتم
الكشف عن
عمرها بعد.
كما أصيبت امرأة بسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع عند منحدرات لوس خيجانتيس في منطقة سانتياجو ديل
تيدي
، لكن المسعفين قاموا بإنعاشها ونقلت إلى المستشفى بطائرة مروحية.
ووفق تقارير إعلامية، تمكن عدة أشخاص جرفتهم الأمواج من الوصول إلى الشاطئ بمفردهم.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "أر تي في إي" أن السلطات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن ارتفاع الأمواج يوم الأحد.
ويأتي الحادث بعد حوالي شهر من سلسلة من الأمواج العملاقة في 8 تشرين الثاني، جرفت العديد من الأشخاص إلى البحر، بمن فيهم العديد من السياح، معظمهم من
فرنسا
.
وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 15 في تلك الحوادث على طول ساحل تينيريفي.
مواضيع ذات صلة
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
Lebanon 24
صفقات استثمارية عملاقة.. ماذا سيجري في القاهرة؟
08/12/2025 10:25:56
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الخط الأصفر… حدود جديدة تبتلع غزة
Lebanon 24
الخط الأصفر… حدود جديدة تبتلع غزة
08/12/2025 10:25:56
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير
Lebanon 24
أندرويد في 2026.. ذكاء خارق وبطاريات عملاقة وثورة في التصوير
08/12/2025 10:25:56
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
السماء تستقبل آخر قمر عملاق لعام 2025 مساء الخميس
Lebanon 24
السماء تستقبل آخر قمر عملاق لعام 2025 مساء الخميس
08/12/2025 10:25:56
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الحكومي
خدمات الطوارئ
يوم الأحد
الكشف عن
إسبانيا
الغربي
فرنسا
سانتي
قد يعجبك أيضاً
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير 100 تلميذ بعد اختطاف جماعي صادم في نيجيريا
Lebanon 24
تحرير 100 تلميذ بعد اختطاف جماعي صادم في نيجيريا
16:14 | 2025-12-07
07/12/2025 04:14:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على قمة الجليد.. متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت!
Lebanon 24
مأساة على قمة الجليد.. متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت!
15:48 | 2025-12-07
07/12/2025 03:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
Lebanon 24
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
12:34 | 2025-12-07
07/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
Lebanon 24
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
12:25 | 2025-12-07
07/12/2025 12:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
Lebanon 24
حقيقة عن أحمد الشرع.. هكذا أنهى "سوداوية نظام بشار"
11:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:00 | 2025-12-07
برجك اليوم
16:14 | 2025-12-07
تحرير 100 تلميذ بعد اختطاف جماعي صادم في نيجيريا
15:48 | 2025-12-07
مأساة على قمة الجليد.. متسلق يترك صديقته لتتجمد حتى الموت!
12:34 | 2025-12-07
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
12:25 | 2025-12-07
كيف علّق حفيد أم كلثوم على فيلم "الست"؟
09:42 | 2025-12-07
جريمة قتل مروّعة في العراق... أطلق النار على شقيقته وزوجها وفرّ!
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 10:25:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24