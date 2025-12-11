تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

لأنها تصل إلى عملها باكرًا.. تمّ طردها!

Lebanon 24
11-12-2025 | 08:09
A-
A+
Doc-P-1453712-639010627061053552.png
Doc-P-1453712-639010627061053552.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرت محكمة اجتماعية في مدينة أليكانتي الإسبانية بصحة قرار إحدى الشركات فصل موظفة تبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما أصرت لأكثر من عام على الحضور إلى مقرّ العمل قبل موعد نوبتها الرسمية بنحو 45 دقيقة، رغم تلقّيها تحذيرات متكررة بعدم القيام بذلك.

الموظفة كانت تصل إلى المكتب حوالي الساعة 6:45 صباحاً فيما يبدأ دوامها رسمياً عند 7:30، علماً أنّ الشركة أوضحت لها مراراً أنه لا يُسمح لها بالتواجد في تلك الساعة، وأنه لا توجد مهام موكلة إليها قبل بداية النوبة. ومع ذلك، استمرّت في التصرّف بالطريقة نفسها، بل حاولت أحياناً تسجيل الدخول إلى تطبيق الشركة قبل وصولها الفعلي إلى مكان العمل، في إشارة رآها أرباب العمل "تجاوزاً للتعليمات" لا "حماسة في العمل".

الشركة صنّفت سلوك الموظفة في نهاية المطاف ضمن خانة "سوء السلوك الجسيم" معتبرة أن جوهر المشكلة يكمن في التمرّد على الأوامر الداخلية وعدم احترام قواعد الدوام، وليس في الحضور المبكر بحدّ ذاته. وبعد طعن الشابة بقرار الصرف أمام المحكمة مدعيةً "عدم عدالة" الإجراء، أيّد القضاة موقف الشركة، مؤكدين أن القضية تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمال الإسباني، والمتصلة بعدم الامتثال لقواعد وانضباط مكان العمل.

وبينما يبقى أمام الموظفة خيار اللجوء إلى المحكمة العليا في فالنسيا لاستئناف الحكم، فإن قرار الفصل يبقى سارياً في المرحلة الراهنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يوصي الخبراء بتناول العشاء باكرًا مع دخول الشتاء؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة بدأت باكراً
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش ينفذ عملية دهم واسعة في حي الشراونة ـ بعلبك وهذا ما تم ضبطه
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:15:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العليا

الإسبانية

فالنسيا

حكمت ال

العليا

العلي

كانتي

أن جو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:08 | 2025-12-11
Lebanon24
12:30 | 2025-12-11
Lebanon24
12:08 | 2025-12-11
Lebanon24
10:51 | 2025-12-11
Lebanon24
10:39 | 2025-12-11
Lebanon24
10:18 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24