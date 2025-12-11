تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لأنها تصل إلى عملها باكرًا.. تمّ طردها!
Lebanon 24
11-12-2025
|
08:09
أقرت محكمة اجتماعية في مدينة أليكانتي
الإسبانية
بصحة قرار إحدى الشركات فصل موظفة تبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما أصرت لأكثر من عام على الحضور إلى مقرّ العمل قبل موعد نوبتها الرسمية بنحو 45 دقيقة، رغم تلقّيها تحذيرات متكررة بعدم القيام بذلك.
الموظفة كانت تصل إلى المكتب حوالي الساعة 6:45 صباحاً فيما يبدأ دوامها رسمياً عند 7:30، علماً أنّ الشركة أوضحت لها مراراً أنه لا يُسمح لها بالتواجد في تلك الساعة، وأنه لا توجد مهام موكلة إليها قبل بداية النوبة. ومع ذلك، استمرّت في التصرّف بالطريقة نفسها، بل حاولت أحياناً تسجيل الدخول إلى تطبيق الشركة قبل وصولها الفعلي إلى مكان العمل، في إشارة رآها أرباب العمل "تجاوزاً للتعليمات" لا "حماسة في العمل".
الشركة صنّفت سلوك الموظفة في نهاية المطاف ضمن خانة "سوء السلوك الجسيم" معتبرة أن جوهر المشكلة يكمن في التمرّد على الأوامر الداخلية وعدم احترام قواعد الدوام، وليس في الحضور المبكر بحدّ ذاته. وبعد طعن الشابة بقرار الصرف أمام المحكمة مدعيةً "عدم عدالة" الإجراء، أيّد القضاة موقف الشركة، مؤكدين أن القضية تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون العمال الإسباني، والمتصلة بعدم الامتثال لقواعد وانضباط مكان العمل.
وبينما يبقى أمام الموظفة خيار اللجوء إلى
المحكمة العليا
في
فالنسيا
لاستئناف الحكم، فإن قرار الفصل يبقى سارياً في المرحلة الراهنة.
