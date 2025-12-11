استعراض خطِر في موكب زفاف.. وغرامة قاسية بحق السائق

وخلف سيارة العريس، ظهرت سيارة بيضاء يستقلها عدد من الشبان، حيث راح بعضهم يميل من النوافذ ويتدلّى خارج السيارة المتحركة، قبل أن يُقدم أحدهم على اعتلاء سطح السيارة وهي في حالة سير، في مشهد وُصف بالمتهور، كان من الممكن أن يتسبب بحادث مروّع على طريق مزدحم. وقد عبّر كثير من مستخدمي منصات التواصل عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ"بحث أعمى عن الإثارة" على حساب حياة الآخرين.إزاء الغضب الذي أثاره الفيديو، تحركت شرطة مرور هابور سريعاً، وتمكّنت من تحديد السيارة المخالِفة وفرضت على سائقها غرامة قدرها 34,500 روبية (حوال 382 دولارا) بعد توثيق ارتكابه سلسلة من المخالفات المرورية. كما أصدرت الشرطة بياناً دعت فيه السائقين إلى الالتزام الصارم بقواعد المرور، مؤكدة أنها ستواصل اتخاذ إجراءات مشددة بحق كل من يضبط وهو ينفذ حركات استعراضية خطيرة على الطرق العامة.