منوعات

اشتباكات داخل صالة للسينما

Lebanon 24
11-12-2025 | 10:51
توقّف عرض فيلم "دوراندهار" في إحدى دور السينما في مدينة بوبال، مساء الجمعة، بعد اندلاع شجار بين عدد من روّاد الصالة تحوّل إلى عراك بالأيدي وأجبر إدارة المجمع على إيقاف العرض مؤقتًا.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الحاضرين وهم يتجادلون بصوت مرتفع قبل أن يتطور التوتر سريعاً إلى تدافع وعراك، ما دفع كثيرين إلى مغادرة مقاعدهم والتوجه نحو المخرج وسط حالة من الفوضى والاستياء.

وبحسب روايات متطابقة من روّاد السينما، فإن الشرارة الأولى للخلاف اندلعت بعد وقت قصير من بدء العرض في مجمع "سينيبلكس"، ويرجَّح أن تكون مرتبطة بخلاف على المقاعد أو الضوضاء داخل القاعة، قبل أن تتسع لتشمل أشخاصاً آخرين.

وتدخّل موظفو الصالة على الفور لفضّ الاشتباك وتهدئة الأجواء، وتمّت إعادة النظام من دون تسجيل إصابات خطرة، وإن بدا أن بعض الحضور كانوا في حالة توتر واضح بعد الحادثة.

وعقب البلاغ عن الحادث، طلبت الشرطة تقريراً مفصلاً من إدارة المجمع، وأعلنت فتح تحقيق بالاستناد إلى كاميرات المراقبة في الصالة، إضافة إلى المقطع المنتشر وشهادات عدد من الشهود، مؤكدة أنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت مسؤوليات قانونية على أي من الأطراف.
