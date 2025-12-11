تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
متفرقات
رغم خطر الانقراض... لحم الغزلان يجتاح موائد العراقيين
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:00
تتصاعد شعبية لحم الغزلان في
العراق
رغم التحذيرات من تراجع أعدادها خلال موسم التزاوج. وانتشرت مزارع تربيتها في ديالى والأنبار والمثنى والموصل، خصوصاً لغزال
الريم
وأنواع مستوردة مثل "فلودير".
ورغم ارتفاع الأسعار، يعتمد عدد من المطاعم تقديم أطباق خاصة بلحم
الغزال
المشوي أو المدخّن، ما عزّز الطلب عليه.
يؤكد مربّون أن سعر الكيلو يبلغ نحو 40 ألف
دينار
، بينما تتراوح أسعار الغزلان بين 600 و1700 دولار بحسب النوع والعمر، مع الامتناع عن بيعها خلال التزاوج. ويشيرون إلى أن الزبائن هم مطاعم راقية وأصحاب حدائق ومشاريع ترفيهية.
ويمتلك العراق محميات للغزلان مثل ساوة وعلي
الغربي
، فيما تراجعت أعدادها بسبب الجفاف والحروب والصيد الجائر، ما دفع مزارعين لإطلاق مبادرات للحفاظ عليها والاستفادة منها اقتصادياً.
