رغم خطر الانقراض... لحم الغزلان يجتاح موائد العراقيين

تتصاعد شعبية لحم الغزلان في رغم التحذيرات من تراجع أعدادها خلال موسم التزاوج. وانتشرت مزارع تربيتها في ديالى والأنبار والمثنى والموصل، خصوصاً لغزال وأنواع مستوردة مثل "فلودير".

ورغم ارتفاع الأسعار، يعتمد عدد من المطاعم تقديم أطباق خاصة بلحم المشوي أو المدخّن، ما عزّز الطلب عليه.



يؤكد مربّون أن سعر الكيلو يبلغ نحو 40 ألف ، بينما تتراوح أسعار الغزلان بين 600 و1700 دولار بحسب النوع والعمر، مع الامتناع عن بيعها خلال التزاوج. ويشيرون إلى أن الزبائن هم مطاعم راقية وأصحاب حدائق ومشاريع ترفيهية.



ويمتلك العراق محميات للغزلان مثل ساوة وعلي ، فيما تراجعت أعدادها بسبب الجفاف والحروب والصيد الجائر، ما دفع مزارعين لإطلاق مبادرات للحفاظ عليها والاستفادة منها اقتصادياً.





