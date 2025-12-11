تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

خسارة ثقافية كبرى… سرقة مئات المقتنيات من متحف بريطاني

Lebanon 24
11-12-2025 | 15:57
A-
A+
Doc-P-1453905-639010906266878317.jpg
Doc-P-1453905-639010906266878317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الشرطة البريطانية عن تعرّض متحف في مدينة بريستول لعملية سرقة واسعة طالت أكثر من 600 قطعة من مجموعة تاريخية توثّق علاقة بريطانيا بدول الإمبراطورية السابقة، وذلك خلال شهر أيلول الماضي.

وأفادت شرطة آفون وسوميرست بأن كاميرات المراقبة رصدت أربعة رجال مجهولي الهوية قرب المبنى في 25 أيلول، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد هويتهم أو استعادة المسروقات.

وأوضح المشرف على التحقيق، دان بورغان، أن السرقة شكّلت "خسارة ثقافية كبيرة للمدينة"، لافتًا إلى أن معظم القطع المسروقة كانت تبرعات وتشكل جزءًا من مجموعة تعكس جوانب معقّدة من التاريخ البريطاني.

وشملت المسروقات ميداليات ومجوهرات وشارات عسكرية ودبابيس، إضافة إلى منحوتات عاجية وقطع فضية وتماثيل برونزية، فضلًا عن عينات جيولوجية من معروضات التاريخ الطبيعي.

وبحسب الشرطة، وقعت عملية السطو بين الواحدة والثانية بعد منتصف الليل في منطقة كمبرلاند رود، حيث ظهر المشتبه بهم وهم يحملون حقائب ويرتدون قبعات أو سترات بقبعات.

وتضم المجموعة المنهوبة مقتنيات من جزر المحيط الهادي وملابس من دول أفريقية، إلى جانب صور وأفلام ووثائق وتسجيلات صوتية توثّق فترات تاريخية حساسة ومثيرة للجدل.

وكانت هذه المجموعة قد نُقلت إلى عهدة مجلس مدينة بريستول بعد إغلاق متحف الإمبراطورية البريطانية والكومنولث عام 2012.

وتأتي الحادثة في سياق موجة سرقات طالت متاحف أوروبية كبرى، من بينها سرقة مجوهرات من متحف اللوفر، وفقدان نحو 1800 قطعة من المتحف البريطاني في لندن خلال عام 2023.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الفرنسية تعلن توقيف 4 أشخاص آخرين على خلفية سرقة مجوهرات من متحف اللوفر في باريس
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": اتهام سيدة تبلغ من العمر 38 عامًا في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة في متحف بريطاني.. 600 قطعة أثرية اختفت وتكتم يطرح علامات استفهام
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 02:10:09 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الإمبراطورية

الإمبراطور

البريطانية

البريطاني

بريستول

أوروبي

الهادي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2025-12-11
Lebanon24
16:20 | 2025-12-11
Lebanon24
15:21 | 2025-12-11
Lebanon24
13:48 | 2025-12-11
Lebanon24
13:08 | 2025-12-11
Lebanon24
12:51 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24