بسبب حادث مميت.. رحلة سائحة تحوّلت إلى أكبر كابوس

حُكم على السائحة أليسيا كيمب (25 عاما)، من منطقة "ريديتش" في "ووسترشاير"، بالسجن 4 سنوات في ، بعد تسببها بوفاة رجل أثناء قيادتها دراجة كهربائية وهي في حالة سكر في مدينة .

وكانت كيمب تقود الدراجة الكهربائية بسرعة تراوح بين 20 و25 كلم/س على الرصيف في أيار الماضي، عندما صدمت من الخلف "ثانه فان" (51 عاما)، وهو أب لطفلين، ما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض وإصابته بنزيف دماغي توفي على أثره في المستشفى بعد يومين.

أظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تتناول مع صديقتها طوال فترة بعد الظهر، وكان مستوى الكحول في دمها يزيد أكثر من ثلاث مرات عن الحد القانوني. كما أُصيبت صديقتها التي كانت تجلس خلفها على الدراجة بكسر في الجمجمة والأنف، من دون أن تكون إصاباتها مميتة.

وأقرت كيمب، الموجودة في أستراليا بتأشيرة عمل موقتة، بالذنب بتهمة "القيادة الخطرة التي تسببت في الوفاة". وسيُحتسب الحكم عليها بأثر رجعي بدءا من الأول من حزيران، على أن تصبح مؤهلة للإفراج المشروط بعد قضاء عامين من العقوبة، كما جرى سحب رخصة قيادتها لمدة عامين. (بي بي سي)