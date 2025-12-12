تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

داخل سيارة ذاتية القيادة.. امرأة تضع مولودها

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:20
A-
A+
Doc-P-1454001-639011209429568999.png
Doc-P-1454001-639011209429568999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحولت سيارة أجرة ذاتية القيادة، في سان فرانسيسكو، تابعة لشركة وايمو إلى مكان لولادة طفل، بينما كانت تنقل سيدة حامل بمفردها إلى المستشفى.

فقد استوقفت المرأة سيارة وايمو للتوجه إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لكن المخاض تسارع خلال الرحلة، فوضعت مولودها في المقعد الخلفي قبل وصولها إلى مدخل المستشفى. وقالت المتحدثة باسم الجامعة جيس بيرثولد إن "الأم والطفل قد وصلا إلى مستشفانا".

سيارة وايمو، التابعة لشركة ألفابت، كانت مزودة بكاميرات وأنظمة متابعة، ما سمح لفريق دعم الركاب عن بعد برصد "نشاط غير عادي" داخل المركبة. عندها بادر الفريق إلى الاتصال بالراكبة وبالطوارئ 911 في الوقت نفسه، لكن الولادة تمت داخل السيارة قبل أن تتمكن فرق الإسعاف من الوصول.

وايمو أعلنت عن الحادثة بعد يومين، وكتبت في منشور: "في وقت سابق من هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو، استقلت أم في حالة مخاض سيارة وايمو إلى المستشفى، لتتفاجأ بمفاجأة غير متوقعة: فقد وُلد طفلها في المقعد الخلفي للسيارة". وبعد الولادة، تم إخراج المركبة مؤقتاً من الخدمة لتنظيفها. وأوضحت الشركة أن هذه ليست أول حالة ولادة داخل إحدى سياراتها الذاتية القيادة، من دون كشف تفاصيل إضافية.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل سيارة أجرة.. طعنوه وسلبوا راتبه الشهري وأغراضه!
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة... العثور على جثة إمرأة مذبوحة داخل منزلها
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 سيارات داخل نفق المطار باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: لمعالجة المشاكل المتعلقة باصدار رخص قيادة السيارات
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 12:05:10 Lebanon 24 Lebanon 24

بادر الفريق

جامعة كالي

كاليفورنيا

شركة ألفا

فرانسيسكو

فرانسيس

✨ الخلف

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2025-12-12
Lebanon24
02:28 | 2025-12-12
Lebanon24
02:24 | 2025-12-12
Lebanon24
02:08 | 2025-12-12
Lebanon24
00:16 | 2025-12-12
Lebanon24
23:54 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24