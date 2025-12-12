20 تعاونية لبنانية تلتقي في "فوروم بيروت" ضمن معرض الميلاد

اجتمعت 20 تعاونية زراعية وحرفية من مختلف المناطق، في النسخة الـ13 من معرض الميلاد في "فوروم دي "، في إطار التي أطلقها لدعم التعاونيات في تحت شعار "تسلم هالإيدين"، وبالشراكة مع للتعاونيات والحكومة عبر البنك الألماني للتنمية KfW.

وحضر افتتاح جناح التعاونيات، الذي يضم منتجات زراعية وغذائية مصنعة وحرف تقليدية، ممثلة هاني المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ، مديرة البنك الألماني للتنمية KfW في بيروت الدكتورة سولفيك بوهل، الممثلة المقيمة لبرنامج الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية وشركاء محليين ودوليين.

وتستمر مشاركة التعاونيات حتى بعد غد الأحد في 14 كانون الأول، وتأتي حملة "تسلم هالإيدين" لتسليط الضوء على دور التعاونيات في لبنان، وإبراز أثرها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتمكين المرأة، وتعزيز التنمية الريفية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، بما يسهم في دفع النمو الشامل وبناء مجتمعات أكثر قدرة وصمودا.