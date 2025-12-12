إيطاليا تعتقل 34 مشتبهًا في نهب مواقع أثرية بصقلية وكالابريا

اعتقلت السلطات 34 شخصًا يشتبه في تورطهم في نهب مواقع أثرية في صقلية وكالابريا، بينهم 11 وضعوا رهن الحبس الاحتياطي و23 قيد .



وأعلنت فرقة الكارابينييري لمكافحة جرائم الفنون استرداد نحو 10 آلاف قطعة أثرية، بينها 7000 عملة قديمة، ومئات المزهريات والخواتم والدبابيس ورؤوس السهام، بقيمة إجمالية تُقدر بـ17 مليون .



كما تم اكتشاف مختبر سري في كاتانيا لتزوير القطع الأثرية والعملات المعدنية، بينما قالت السلطات إن بعض المشتبه بهم كانوا يعملون بموافقة ضمنية من ندرانجيتا المحلية.

Advertisement