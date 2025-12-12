تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إيطاليا تعتقل 34 مشتبهًا في نهب مواقع أثرية بصقلية وكالابريا

Lebanon 24
12-12-2025 | 13:16
اعتقلت السلطات الإيطالية 34 شخصًا يشتبه في تورطهم في نهب مواقع أثرية في صقلية وكالابريا، بينهم 11 وضعوا رهن الحبس الاحتياطي و23 قيد الإقامة الجبرية.

وأعلنت فرقة الكارابينييري لمكافحة جرائم الفنون استرداد نحو 10 آلاف قطعة أثرية، بينها 7000 عملة قديمة، ومئات المزهريات والخواتم والدبابيس ورؤوس السهام، بقيمة إجمالية تُقدر بـ17 مليون يورو.

كما تم اكتشاف مختبر سري في كاتانيا لتزوير القطع الأثرية والعملات المعدنية، بينما قالت السلطات إن بعض المشتبه بهم كانوا يعملون بموافقة ضمنية من مافيا ندرانجيتا المحلية.
