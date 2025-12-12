تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إيطاليا تعتقل 34 مشتبهًا في نهب مواقع أثرية بصقلية وكالابريا
Lebanon 24
12-12-2025
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت السلطات
الإيطالية
34 شخصًا يشتبه في تورطهم في نهب مواقع أثرية في صقلية وكالابريا، بينهم 11 وضعوا رهن الحبس الاحتياطي و23 قيد
الإقامة الجبرية
.
وأعلنت فرقة الكارابينييري لمكافحة جرائم الفنون استرداد نحو 10 آلاف قطعة أثرية، بينها 7000 عملة قديمة، ومئات المزهريات والخواتم والدبابيس ورؤوس السهام، بقيمة إجمالية تُقدر بـ17 مليون
يورو
.
كما تم اكتشاف مختبر سري في كاتانيا لتزوير القطع الأثرية والعملات المعدنية، بينما قالت السلطات إن بعض المشتبه بهم كانوا يعملون بموافقة ضمنية من
مافيا
ندرانجيتا المحلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
34 موقعاً أثرياً في لبنان تحت الحماية المعزّزة لليونسكو
Lebanon 24
34 موقعاً أثرياً في لبنان تحت الحماية المعزّزة لليونسكو
13/12/2025 05:19:51
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير فرنسية: السلطات تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
Lebanon 24
تقارير فرنسية: السلطات تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
13/12/2025 05:19:51
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
Lebanon 24
إعلام فرنسي: الشرطة الفرنسية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم في قضية سرقة متحف اللوفر
13/12/2025 05:19:51
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟
Lebanon 24
فنزويلا تعتقل مشتبها به بتفجير طائرة ركاب بنمية عام 1994.. ما علاقة حزب الله؟
13/12/2025 05:19:51
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإقامة الجبرية
الإيطالية
الإيطالي
كالابريا
إيطاليا
جمالي
مافيا
الكار
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!
Lebanon 24
ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!
16:24 | 2025-12-12
12/12/2025 04:24:38
Lebanon 24
Lebanon 24
سجن مؤسس تيرا 15 عامًا بعد خسائر 40 مليار دولار
Lebanon 24
سجن مؤسس تيرا 15 عامًا بعد خسائر 40 مليار دولار
15:25 | 2025-12-12
12/12/2025 03:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
20 تعاونية لبنانية تلتقي في "فوروم بيروت" ضمن معرض الميلاد
Lebanon 24
20 تعاونية لبنانية تلتقي في "فوروم بيروت" ضمن معرض الميلاد
12:37 | 2025-12-12
12/12/2025 12:37:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"من فضلك لا تلمسني".. سياسيّ يثير الجدل بتصرفه مع صحافية (فيديو)
Lebanon 24
"من فضلك لا تلمسني".. سياسيّ يثير الجدل بتصرفه مع صحافية (فيديو)
10:46 | 2025-12-12
12/12/2025 10:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
استئصال 58 حصوة من كلية مريض (صور)
Lebanon 24
استئصال 58 حصوة من كلية مريض (صور)
09:57 | 2025-12-12
12/12/2025 09:57:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
07:47 | 2025-12-12
12/12/2025 07:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
Lebanon 24
هذا ما قررته إسرائيل بشأن لبنان.. صحيفة تُعلن الأمر
05:30 | 2025-12-12
12/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الكهرباء.. ما الجديد؟
08:12 | 2025-12-12
12/12/2025 08:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير إماراتيّ: الجيش في حالة تأهب بعد استنفار "حزب الله"
09:00 | 2025-12-12
12/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:24 | 2025-12-12
ميسي يجتاح الهند… واللقاء به يبدأ من 1100 دولار!
15:25 | 2025-12-12
سجن مؤسس تيرا 15 عامًا بعد خسائر 40 مليار دولار
12:37 | 2025-12-12
20 تعاونية لبنانية تلتقي في "فوروم بيروت" ضمن معرض الميلاد
10:46 | 2025-12-12
"من فضلك لا تلمسني".. سياسيّ يثير الجدل بتصرفه مع صحافية (فيديو)
09:57 | 2025-12-12
استئصال 58 حصوة من كلية مريض (صور)
09:49 | 2025-12-12
إنهيار باب أحد أكبر المساجد في فلسطين بسبب الأمطار
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
13/12/2025 05:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24