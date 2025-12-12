تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

سجن مؤسس تيرا 15 عامًا بعد خسائر 40 مليار دولار

Lebanon 24
12-12-2025 | 15:25
Doc-P-1454386-639011753551402322.jpg
Doc-P-1454386-639011753551402322.jpg photos 0
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي ومؤسس شركة تيرافورم لابس، بسبب مسؤوليته عن عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا اللتين تسببتا في خسائر تقدر بحوالي 40 مليار دولار في عام 2022، ووصف القاضي الأمر بأنه "احتيال أسطوري".

كان كوون (34 عامًا) قد أقر بمسؤوليته عن تضليل المستثمرين حول عملة يُفترض أن تحافظ على قيمتها بالدولار خلال تقلبات سوق العملات المشفرة. وخاطب كوون المحكمة مرتديًا زي السجن، معبرًا عن اعتذاره لضحاياه، ومن بينهم المئات الذين أرسلوا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأضرار التي تعرضوا لها. وقال: "كانت جميع قصصهم مروعة وذكرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء أنني آسف."

واتُهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة تيرا يو.إس.دي المستقرة، حيث أكد لهم أن خوارزمية "بروتوكول تيرا" ستضمن الحفاظ على قيمة الدولار، إلا أن العملة انهارت في مايو 2021، ما أدى إلى خسائر ضخمة للمستثمرين.

ويُعد كوون أحد أبرز الشخصيات في قطاع العملات الرقمية الذين يواجهون اتهامات بعد انهيار عدد من الشركات عقب تراجع أسعار العملات المشفرة في 2022.

المصدر: 24 - رويترز
