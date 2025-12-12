الحمليساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك.الثورإحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.الجوزاءخفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة.السرطانالدعم الذي لقيته أخيراً يساعدك على التخطيط بشكل أفضل، لضمان بكل تفاصيله المادية والمعنوية.تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لاستقصاء بعض الحقائق، قد تقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية، قد تنسيك بعض الهموم، وتحملك إلى عالم الأحلام والتناغم والانسجام.الميزانأعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء.للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل.يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك.الجديسوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد.الدلويوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية.يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك. (السومرية)