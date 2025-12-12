تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
Lebanon 24
12-12-2025 | 23:10
الحمل
يساهم الحظ في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملاً منك لاحقاً في تغيير مركزك.

الثور
إحذر المشكلات المهنية، أنت تشعر بضغوط، لكنك قد لا تنجح في تحديد سببها، حافظ على مشاعرك لنفسك، ولا تعرّض نفسك لحكم الآخرين عليك.

الجوزاء
خفف من عصبيتك قدر الإمكان وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة.

السرطان
الدعم الذي لقيته أخيراً يساعدك على التخطيط بشكل أفضل، لضمان المستقبل بكل تفاصيله المادية والمعنوية.

الأسد
تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لاستقصاء بعض الحقائق، قد تقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.

العذراء
تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية، قد تنسيك بعض الهموم، وتحملك إلى عالم الأحلام والتناغم والانسجام.

الميزان
أعطِ أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك! لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء.

العقرب
لا تستسلم للضغوط ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو واجهت الكثير من المشاكل.

القوس
يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزاً مهمّاً، فيؤثر الأمر فيك.

الجدي
سوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد.

الدلو
يوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية.

الحوت
يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك. (السومرية)
 
لا تستسلم

المستقبل

العذراء

العقرب

أحلام

الترا

الحوت

أخبار

