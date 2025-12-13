تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كانت تستعد لاستئصال ورم ضخم بوزن 10 كلغ.. فاكتشفت المُفاجأة! (صور)

Lebanon 24
13-12-2025 | 00:00
اكتشفت سيدة أميركية كانت تستعد لاستئصال ورم ضخم بوزن 22 رطلاً (نحو 10 كلغ) حملها بجنين مكتمل النمو على الرغم من أن رحمها كان فارغاً تماماً.

وفي التفاصيل التي أوردتها مجلة "بيببول"، سوز لوبيز (41 عاماً)، وهي ممرضة من بيكرسفيلد في كاليفورنيا، كانت تعتقد أن إنجاب طفل ثانٍ ضرب من المستحيل بعد سنوات طويلة من المحاولات خاصة مع وجود كيس على المبيض هائل ظل ينمو داخل جسدها لسنوات، لكن أثناء الفحوصات الروتينية قبل الجراحة فوجئت بنتيجة إيجابية لاختبار الحمل. 

فحين دخلت لوبيز المستشفى كانت تعاني من ألم حاد في البطن، ليكتشف الأطباء لغز حالتها: "رحم فارغ تماماً، وورم ضخم يملأ تجويف البطن، وجنين ذكر شبه مكتمل النمو مختبئ قرب الكبد".
 
 
 
 
 
 
 
وقال الدكتور جون أوزيميك، المدير الطبي لقسم الولادة: "الحمل خارج الرحم بهذا الشكل، في البطن، ويستمر إلى هذه المرحلة، أمر نادر للغاية، الجنين كان محصوراً في مساحة صغيرة تلامس الرحم".

ومع استمرار نمو الجنين، دفع الورم للأمام، ما جعل لوبيز تعتقد أن الورم فقط هو الذي يكبر.

وبعملية دقيقة شارك فيها 30 متخصصاً، نجح الأطباء في ولادة الطفل وإزالة الكيس الضخم في وقت واحد، لكن لحظات ما بعد الولادة بدت عصيبة؛ إذ بدأت لوبيز تنزف بشكل خطير، فتم استخدام جهاز لنقل الدم بسرعة واستعمال 11 وحدة لإنقاذ حياتها".

ووُلِد الطفل ريو لوبيز بوزن 8 أرطال، وبصحة جيدة رغم المخاوف بشأن رئتيه.
 
وقال الدكتور

المدير الطبي

كاليفورنيا

بيكرسفيلد

بعد سنوات

الجراح

صيبة

الطف

