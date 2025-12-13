أسوأ الأبراج حظاً في عام 2026.. تعرّفوا إليها

مع اقتراب نهاية عام 2025، كشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن الأبراج التي ستكون الأقل حظا في عام 2026.يواجه مواليد بعض المفاجآت التي قد تسبب لهم اضطرابات، خاصة على الصعيد العاطفي، وأزمات مالية غير متوقعة.قد يكون أصحاب أكثر عرضة لسوء الحظ والارتباك والانفصال العاطفي من شريك الحياة.الدلويواجه مواليد كوارث وتأخيرات غير متوقعة أو عقبات أو تحديات تجعلهم يشعرون بالضيق.يشعر مواليد بضغوطات كبيرة، كما أنهم يواجهون عوائق وطاقة سلبية وحسد بسبب نجاحهم.