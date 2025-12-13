أسوأ الأبراج حظاً في عام 2026.. تعرّفوا إليها

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
مع اقتراب نهاية عام 2025، كشف موقع "تايمز أوف إنديا" عن الأبراج التي ستكون الأقل حظا في عام 2026.

العقرب
يواجه مواليد برج العقرب بعض المفاجآت التي قد تسبب لهم اضطرابات، خاصة على الصعيد العاطفي، وأزمات مالية غير متوقعة.

الأسد
قد يكون أصحاب برج الأسد أكثر عرضة لسوء الحظ والارتباك والانفصال العاطفي من شريك الحياة.


الدلو
يواجه مواليد برج الدلو كوارث وتأخيرات غير متوقعة أو عقبات أو تحديات تجعلهم يشعرون بالضيق.

الحوت
يشعر مواليد برج الحوت بضغوطات كبيرة، كما أنهم يواجهون عوائق وطاقة سلبية وحسد بسبب نجاحهم.
 
