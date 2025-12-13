تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

مدينة عربية في الصدارة.. إليكم أفضل 20 وجهة سياحية لعام 2026

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:00
بفضل مزيج فريد من الفعاليات الثقافية والترفيهية الجديدة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، تمكنت أبوظبي قائمة من تصدر شبكة "بي بي سي" البريطانية لأفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2026. 

واستند التقرير إلى خبرات صحفيي "بي بي سي" وكبار المتخصصين في السياحة المستدامة، مسلطاً الضوء على المدن التي تقدم تجربة سياحية مميزة مع دعم المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.

فقد شهدت أبو ظبي قفزة نوعية في عالم الثقافة مع افتتاح متحف الفن الرقمي "TeamLab Phenomena"، ومتحف زايد الوطني الذي يعرض تاريخ الإمارات ورؤية مؤسسها، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي، والتحضيرات النهائية لمتحف غوغنهايم أبوظبي، الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وعلى صعيد الترفيه، توسعت مدينة ياس بشكل غير مسبوق، مع إضافة قسم جديد لعشاق "هاري بوتر" في "Warner Bros. World"، وتوسيع مناطق الألعاب المائية في "ياس ووتر وورلد"، إضافة إلى التحضيرات لإنشاء أول "ديزني لاند" في الشرق الأوسط.

وجهات أخرى حول العالم بحسب التقرير:

- الجزائر.
- وادي كولتشاغوا، تشيلي.
- جزر كوك في بولينيزيا الفرنسية.
- كوستاريكا. 

كما شملت القائمة وجهات متنوعة أخرى مثل هبريديس في اسكتلندا، إيشيكاوا في اليابان، جزر كومودو في إندونيسيا، لوريتي في المكسيك، الجبل الأسود، ساحل أوريغون بالولايات المتحدة، أولو في فنلندا، فيلادلفيا بالولايات المتحدة، بنوم بنه في كمبوديا، وغيمارانيس في البرتغال. 
