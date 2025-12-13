مدينة عربية في الصدارة.. إليكم أفضل 20 وجهة سياحية لعام 2026

بفضل مزيج فريد من الفعاليات الثقافية والترفيهية الجديدة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، تمكنت أبوظبي قائمة من تصدر شبكة " " لأفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2026.



واستند التقرير إلى خبرات صحفيي "بي بي سي" وكبار المتخصصين في السياحة المستدامة، مسلطاً الضوء على المدن التي تقدم تجربة سياحية مميزة مع دعم المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي.



فقد شهدت أبو ظبي قفزة نوعية في عالم الثقافة مع افتتاح متحف الفن الرقمي "TeamLab Phenomena"، ومتحف زايد الوطني الذي يعرض تاريخ ورؤية مؤسسها، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي، والتحضيرات النهائية لمتحف غوغنهايم أبوظبي، الأكبر من نوعه على مستوى العالم.



وعلى صعيد الترفيه، توسعت مدينة ياس بشكل غير مسبوق، مع إضافة قسم جديد لعشاق "هاري " في "Warner Bros. World"، وتوسيع مناطق الألعاب المائية في "ياس ووتر وورلد"، إضافة إلى التحضيرات لإنشاء أول "ديزني لاند" في .



وجهات أخرى حول العالم بحسب التقرير:



- الجزائر.

- وادي كولتشاغوا، تشيلي.

- جزر كوك في بولينيزيا .

- كوستاريكا.



كما شملت القائمة وجهات متنوعة أخرى مثل هبريديس في اسكتلندا، إيشيكاوا في ، جزر كومودو في إندونيسيا، لوريتي في المكسيك، الجبل الأسود، ساحل أوريغون بالولايات المتحدة، أولو في فنلندا، فيلادلفيا بالولايات المتحدة، بنوم بنه في كمبوديا، وغيمارانيس في البرتغال.



