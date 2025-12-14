مقتل متنزّه ياباني بهجوم دب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة عبر ساعة ذكية

كشفت بيانات ساعة ذكية مزودة بنظام تحديد المواقع (GPS) تفاصيل صادمة عن اللحظات الأخيرة لمتنزّه ياباني يبلغ 26 عامًا، لقي حتفه إثر هجوم نادر لدب بني أثناء تنزهه في جبل راوسو بجزيرة هوكايدو شمال .





وبحسب وسائل إعلام يابانية، كان الشاب، سوتا كيسوكي، يتنزه مع صديق له في 14 آب، حين باغته دب بني وجرّه بعيدًا عن مسار المشي إلى داخل غابة كثيفة. وتمكن الصديق من النجاة وإبلاغ السلطات، لتُطلق عملية بحث واسعة في اليوم التالي.





وعثرت فرق الإنقاذ بدايةً على قطع من ملابس الضحية ومحفظته، قبل العثور عليه لاحقًا ونقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته.





ولعبت الساعة الذكية التي كان يرتديها دورًا محوريًا في كشف تفاصيل الحادث، إذ أظهرت بيانات الـGPS أن مساره انحرف فجأة قرابة الساعة 11 صباحًا نحو منحدر داخل الغابة، مع تسجيل اهتزازات قوية وحركات دائرية متكررة وسط الأدغال، ما يشير إلى وقوع مواجهة عنيفة.





كما بيّنت البيانات أن توقف نبض قلب الشاب حدث على مسافة تراوح بين 100 و130 مترًا من مسار التنزه، في الموقع الذي يُعتقد أنه شهد وفاته. وبقيت الساعة في المكان نفسه طوال الليل، قبل أن تتحرك مجددًا التالي لمسافة مئات الأمتار، ما عزز فرضية عودة الدب لسحب الجثة إلى موقع آخر.





وفي وقت لاحق، رصدت فرق البحث دبّة برفقة شبليها وهي تسحب الجثة، فتم قتل الدببة الثلاثة في المكان لدواعٍ تتعلق بالسلامة العامة، كما عُثر على بقايا أخرى مدفونة قرب الموقع. ونُقلت جثة الشاب إلى مركز الشرطة حيث تعرف والداه عليه، مع الاكتفاء برؤية وجهه بسبب شدة الإصابات.





وعقب الحادث، أغلقت السلطات مسار التنزه في جبل راوسو، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تُعد أول هجوم دب مميت يُسجَّل في سلسلة جبال شيريتوكو منذ أكثر من 60 عامًا. (آرم نيوز)



