منوعات
في هذا البلد.. توقيف شخصين بعد اتهامهما بذبح خيول وبيع لحومها!
Lebanon 24
14-12-2025
|
07:44
ألقت السلطات
التركية
القبض على شخصين في منطقة "أتاشهير" بإسطنبول، بتهم تتعلق بذبح خيول وبيع لحومها داخل مستودع.
وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت فرق من شرطة إسطنبول ومديرية الزراعة والغابات تحقيقًا بعد ورود بلاغات عن ذبح خيول في مستودع بشارع "معمار سنان" في حي "ينيسهرا".
وبإذن من
النيابة العامة
، داهمت الفرق المستودع واعتقلت المشتبه به الأول. وخلال التحقيق، أقر الأخير بأن شخصًا آخر هو من ذبح ثلاثة خيول داخل المستودع، نافياً مسؤوليته عن الواقعة، ما دفع الأمن لاعتقال المشتبه به الثاني ونقله إلى مركز الشرطة.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به الثاني يمتلك سجلًا جنائيًا يشمل سرقة الحيوانات، والسرقة من المنازل والأماكن العامة، والإيذاء المتعمد. ولا تزال السلطات تواصل التحقيق لكشف كامل ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. (آرم نيوز)
