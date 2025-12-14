"الجرتق" السوداني يدخل العالمية عبر بوابة اليونيسكو

أدرجت منظمة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) طقوس "الجرتق" المرتبطة بالزواج السوداني ضمن قائمتها التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، خلال اجتماعات الـ20 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المنعقدة في نيودلهي بالهند بين 8 و13 كانون الأول الجاري.



ويُعد هذا الإدراج اعترافاً دولياً بالأهمية الثقافية والاجتماعية لطقوس "الجرتق"، بوصفها أحد أبرز الموروثات المرتبطة بالهوية السودانية، وما تحمله من دلالات رمزية تتصل بالبركة والحماية والتماسك الأسري، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها التراث الثقافي السوداني نتيجة الحرب.



وجاء تسجيل "الجرتق" بعد إعداد ملف متكامل من قبل المجلس القومي السوداني للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، بالتنسيق مع مركز بيت ومكتب اليونيسكو في الخرطوم، ووفق متطلبات اتفاقية عام 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، وبمشاركة واسعة من المجتمعات الحافظة لهذا التراث في مختلف أنحاء البلاد.



ويُعد هذا الاعتراف الدولي الثاني للتراث السوداني خلال الأعوام الأخيرة، بعد إدراج الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ضمن قائمة التراث غير المادي في ديسمبر 2023.



وأكد للمجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية أسعد عبدالرحمن أن إدراج "الجرتق" يعكس صمود المجتمعات السودانية وتمسكها بموروثها الثقافي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في ضمان نقل هذا التراث إلى الأجيال المقبلة بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والذاكرة الإنسانية المشتركة.



، قال والإعلام والسياحة خالد الأعيسر إن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز حضور التراث السوداني في المحافل الدولية، معتبراً أن إدراج "الجرتق" يعكس التقدير العالمي للتراث السوداني، ويؤكد ملكية السودان وشعبه لهذا الموروث الثقافي الأصيل.



ويُعرف "الجرتق" بأنه أحد أهم طقوس الزواج في السودان، ويتميز باستخدام الحناء والذهب والعطور السودانية التقليدية والحرير الأحمر، إلى جانب رموز أخرى تعكس معاني القوة والخصوبة والحماية من الحسد، كما تمتد ممارساته في بعض المناطق لتشمل مناسبات أخرى مثل الختان والولادة.



ويرى باحثون في التراث أن إدراج "الجرتق" على قائمة اليونيسكو يمثل خطوة مهمة لدعم جهود حماية التراث الثقافي السوداني، لا سيما في ظل ما يواجهه من مخاطر التهميش والاندثار بسبب النزاعات والتغيرات الاجتماعية.

Advertisement