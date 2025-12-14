تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

روبلوكس تشعل احتجاجاً نادراً في روسيا رغم الثلوج والقيود

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:30
شارك حوالى 25 شخصا في احتجاج نادربمدينة تومسك في سيبيريا اليوم الأحد اعتراضا على حظر فرضته روسيا هذا الشهر على منصة روبلوكس الأمريكية لألعاب الأطفال.
وزادت الرقابة في روسيا في خلال سنوات الحرب مع أوكرانيا، وحجبت موسكو أو قيدت الوصول إلى منصات للتواصل الاجتماعي مثل سناب شات وفيسبوك وإنستجرام وواتساب ويوتيوب.

وقالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) في الثالث من كانون الأول إنها حظرت روبلوكس لأنها "مليئة بالمحتوى غير اللائق الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال".

ووفقا لصور قدمها أحد منظمي الاحتجاج في تومسك، التي تقع على بعد 2900 كيلومترا شرقي موسكو، تحدى المحتجون انهمار الثلوج وتجمعوا في حديقة فلاديمير فيسوتسكي رافعين لافتات كتبوا عليها "ارفعوا أيديكم عن روبلوكس" و"روبلوكس ضحية الستار الحديدي الرقمي" و"الحظر والحجب هو كل ما تستطيعون فعله".
وأظهرت الصور نحو 25 شخصا يقفون في دائرة فوق الجليد وهم يرفعون اللافتات.
وسبق أن حظرت دول أخرى منها العراق وتركيا منصة روبلوكس، التي يقع مقرها الرئيسي في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب مخاوف من استغلال المتحرشين للمنصة في الإساءة للأطفال.
ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية رغم قيود الدفع
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. الثلوج وصلت إلى لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الاولى هذا العام.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:21:22 Lebanon 24 Lebanon 24

