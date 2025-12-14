روبلوكس تشعل احتجاجاً نادراً في روسيا رغم الثلوج والقيود

شارك حوالى 25 شخصا في احتجاج نادربمدينة تومسك في سيبيريا اليوم الأحد اعتراضا على حظر فرضته هذا الشهر على منصة روبلوكس الأمريكية لألعاب الأطفال.

وزادت الرقابة في روسيا في خلال سنوات الحرب مع ، وحجبت أو قيدت الوصول إلى منصات للتواصل الاجتماعي مثل سناب شات وفيسبوك وإنستجرام وواتساب ويوتيوب.



وقالت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية (روسكومنادزور) في الثالث من كانون الأول إنها حظرت روبلوكس لأنها "مليئة بالمحتوى غير اللائق الذي يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الفكري والأخلاقي للأطفال".



ووفقا لصور قدمها أحد منظمي الاحتجاج في تومسك، التي تقع على بعد 2900 كيلومترا شرقي موسكو، تحدى المحتجون انهمار الثلوج وتجمعوا في حديقة فلاديمير فيسوتسكي رافعين لافتات كتبوا عليها "ارفعوا أيديكم عن روبلوكس" و"روبلوكس ضحية الستار الحديدي الرقمي" و"الحظر والحجب هو كل ما تستطيعون فعله".

وأظهرت الصور نحو 25 شخصا يقفون في دائرة فوق الجليد وهم يرفعون اللافتات.

وسبق أن حظرت دول أخرى منها وتركيا منصة روبلوكس، التي يقع مقرها في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب مخاوف من استغلال المتحرشين للمنصة في الإساءة للأطفال.

