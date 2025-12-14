بعد حادثة أستراليا.. هذا ما دعت إليه ابنة ترامب

بعد الحادث المسلح في استراليا، ، ابنة الرئيس الأميركي ، إلى تعزيز القيم الإنسانية ونشر النور في العالم، وذلك عبر تغريدة على منصة "إكس" تزامنًا مع أول ليالي عيد حانوكا.

وقالت إيفانكا إن تجمع حول الشمعدان يذكّر الجميع بأهمية التمسك بالقيم ونشر الخير، مؤكدة أن أحداث شاطئ بوندي بأستراليا وحادث جامعة في تركت أثرًا مؤلمًا على المجتمعات.

وأعربت عن تعاطفها العميق مع العائلات المتضررة، واصفة حجم الألم الذي يمرون به بأنه "يتجاوز الوصف".

وأضافت أن عيد حانوكا يبعث رسالة أمل قوية، موضحة أن "شعلة واحدة يمكن أن تضيء أكبر الظلمات"، داعيةً إلى إضاءة الشموع تكريمًا للضحايا ودعمًا لعائلاتهم، مع التأكيد على أهمية نشر التعاطف والنزاهة والقيم الإنسانية في كل مكان.

واختتمت بدعوة الجميع لأن يكونوا "مصادر نور" في أوقات الحاجة، لنشر الأمل في المجتمعات.