منوعات

التراث الفلسطيني يسطع من جديد.. فوز سعاد العامري بجائزة "نوابغ العرب"

Lebanon 24
14-12-2025 | 15:54
بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمعمارية الدكتورة سعاد العامري من فلسطين فوزها بجائزة "نوابغ العرب 2025" عن فئة العمارة والتصميم، مشيدًا بإسهاماتها في الحفاظ على التراث المعماري الفلسطيني وترميم المباني التاريخية وإعادة توظيفها بما يعزز الهوية العمرانية.

وأشار إلى أن العمارة تمثل هوية الشعوب وتاريخها، موضحًا أن مشاريع العامري الميدانية والتوثيقية شملت أكثر من 50 ألف مبنى تاريخي، وإحياء 50 مركزًا تاريخيًا، بمشاركة الأهالي والحرفيين واستخدام المواد التقليدية.

وأكد أن مشروع "نوابغ العرب" يسلط الضوء على العقول العربية المتميزة وتجاربها الملهمة، وأن القدوات مثل الدكتورة العامري تشجع الشباب على الحفاظ على التراث وكتابة إرث جديد من الإنجازات.

وتعد الدكتورة سعاد العامري مؤسسة مركز "رِواق" للمعمار الشعبي، ولها مسيرة طويلة في التدريس، التوثيق، الترميم، وتأليف الكتب والأبحاث المتخصصة في العمارة الفلسطينية، إلى جانب أعمالها الأدبية التي تُرجمت إلى أكثر من 20 لغة.

وتمنح الجائزة مليون درهم لكل فائز لدعم أبحاثه ومشاريعه وتعزيز أثر إبداعاته عربيًا وعالميًا.

