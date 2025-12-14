تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:00
 الحمل
تحاول إنهاء المهام المتراكمة، مما قد يسبب إرهاقًا واضحًا. احرص على أخذ قسط من الراحة. الشريك يحتاج إلى دعمك، لكنه يضع عليك ضغوطًا إضافية، فحاول تنظيم وقتك لتجنب التعب النفسي.
الثور
تسير الأمور في الاتجاه الذي ترغب فيه رغم بعض الضغوط المالية والعائلية. اهتم بمن حولك وكن حذرًا من المبالغة في القلق على صحتك، فالوقاية خير من العلاج.
الجوزاء
حان الوقت للاهتمام بالنوم والراحة لتتمكن من إنجاز مهامك بكفاءة. لا تتردد في طلب الدعم من صديق حتى لو لم تتواصل معه منذ فترة.
السرطان
تثبت تميزك المهني، ويحظى اجتهادك بالتقدير من مديرك. ستفرح بأمر مبهج من الشريك، والأجواء العامة إيجابية. لا تهمل ممارسة الرياضة لتعزيز طاقتك ومزاجك.
الأسد
لديك أفكار مميزة في العمل، لكن ينقصك الجرأة لعرضها. ابتعد عن المبالغة في العاطفة وكن واقعياً في علاقاتك، وقد تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية.
العذراء
استغل طاقتك لإنهاء الأعمال المتراكمة وكن مرنًا مع زملائك. تجاهل التعليقات السلبية وركز على استقرار حياتك العاطفية.
الميزان
تحقق خطوات إيجابية في العمل، لكن تجنب الاندفاع. قد تواجه جدالًا مع أحد الزملاء، لذا انسحب قبل تفاقم الأمور. استمتع بلحظات سعيدة مع العائلة وقد يصلك خبر مفرح قريبًا.
العقرب
يوم مزعج مع ضغوط العمل قد يثير غضبك. تجنب اتخاذ قرارات متسرعة وحاول الاستعانة بدعم العائلة لتخفيف القلق.
القوس
تشعر بثقة كبيرة تجاه نفسك اليوم وتثبت صحة أفكارك السابقة. تجنب النقاش الحاد مع الشريك وحاول إصلاح أي توتر ناتج عن انشغالك الفترة الماضية.
الجدي
شارك مشاكلك مع المقربين للحصول على نصائح مفيدة. راجع وضعك المالي واضبط ميزانيتك، وكن حذرًا في كلامك مع الشريك لتجنب سوء التفاهم.
الدلو
يوم هادئ بدون تغييرات كبيرة. استمع لمشاكل الأصدقاء بعناية، وحاول حل أي خلاف صغير قبل أن يتفاقم.
الحوت
تميل للانعزال اليوم، لكن ستتلقى ردًا إيجابيًا على أمر انتظرته طويلًا. ممارسة الرياضة أو الانشغال بهواية يمكن أن تساعدك على تخطي التوتر النفسي.
هذه التوقعات تمنحك فكرة عامة عن طاقتك اليوم، وتساعدك في تنظيم أعمالك، الاهتمام بعلاقاتك العاطفية، والمحافظة على صحتك النفسية والجسدية.
lebanon 24
Lebanon24
03:52 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:05 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:41 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
