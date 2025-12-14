تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر

Lebanon 24
14-12-2025 | 17:30
وضع محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، حدًا للجدل المستمر حول صحة العقد المبرم بينه وبين المنتج محمد الشاعر عام 2018، بعد أن أثيرت شكوك قانونية بشأن سريان التوكيل الممنوح له من شقيقته وقت التوقيع.

جاء ذلك بعد أن أبدى مستشار شيرين القانوني، ياسر قنطوش، شكوكًا حول صحة العقد، مشيرًا إلى أن توكيل الفنانة لشقيقها كان ملغى وقت توقيع العقد.

وردّ عبد الوهاب على هذه الأنباء، بعد تجدد الخلافات مع شقيقته، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر في القضية أقر صحة التوكيل وسلامة العقد الموقع.

وأوضح شقيق شيرين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن محاميه مصطفى أبو العلا أعلن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 تشرين الثاني 2018، ويثبت صحة تاريخ العقد وسريان التوكيل عند توقيعه.

وأضاف البيان أن المحكمة أكدت صحة التوكيل وسريان العقد، مؤكدة أن أي حديث عن تزوير العقد أو استخدام توكيل ملغى لا أساس له من القانون، ويهدف فقط إلى تجديد الخلافات وإثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني.

 
عبد الوهاب

ياسر قنطوش

شيرين عبد

محمد عبد

فيسبوك

محمد ع

