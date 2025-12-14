شقيق شيرين عبد الوهاب يحسم الخلاف حول العقد مع محمد الشاعر

وضع ، شقيق الفنانة ، حدًا للجدل المستمر حول صحة العقد المبرم بينه وبين المنتج محمد الشاعر عام 2018، بعد أن أثيرت شكوك قانونية بشأن سريان التوكيل الممنوح له من شقيقته وقت التوقيع.

جاء ذلك بعد أن أبدى مستشار القانوني، ، شكوكًا حول صحة العقد، مشيرًا إلى أن توكيل الفنانة لشقيقها كان ملغى وقت توقيع العقد.

وردّ على هذه الأنباء، بعد تجدد الخلافات مع شقيقته، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر في القضية أقر صحة التوكيل وسلامة العقد الموقع.

وأوضح شقيق شيرين، عبر حسابه الرسمي على موقع " "، أن محاميه مصطفى أبو أعلن صدور حكم قضائي نهائي يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 تشرين الثاني 2018، ويثبت صحة تاريخ العقد وسريان التوكيل عند توقيعه.

وأضاف البيان أن المحكمة أكدت صحة التوكيل وسريان العقد، مؤكدة أن أي حديث عن تزوير العقد أو استخدام توكيل ملغى لا أساس له من القانون، ويهدف فقط إلى تجديد الخلافات وإثارة البلبلة، مؤكدًا سلامة موقفه القانوني.