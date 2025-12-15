تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
منوعات

الموسيقى العالمية.. طفل روسي- مصري يحقق طريقه إلى الحلم

Lebanon 24
15-12-2025 | 01:41
في خطوة قد تكون بداية مسيرة فنية استثنائية، شارك الطفل الموهوب أمير زكاريا (10 سنوات) من موسكو في المسابقة التلفزيونية الروسية الشهيرة "الطائر الأزرق"، المخصصة للمواهب الشابة.

 

يعد أميرذو الأصول المصرية من والده والروسية من والدتهمن أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية. يتميّز بسماع موسيقي مطلق، وتقنيّة بيانو متقنة، وطاقة تأثيرية تأسر الجمهور منذ اللحظة الأولى.

 

بدأت رحلته الموسيقية مبكرا؛ ففي سن الخامسة، بدأ تعلّم الموسيقى بدعم من والدته، وهي مُدرّسة موسيقى، ثم التحق في السابعة بالمدرسة الموسيقية متخصصا في البيانو. ولم يكتفِ بذلك، بل انضم في الثامنة إلى قسم الغناء الأكاديمي، ليصبح جزءا من جوقة أوبرا "بنت البستوني"، مما وسّع آفاقه الفنية بشكل لافت.

 

 

إلى جانب شغفه بالموسيقى، جرّب أمير أيضا التمثيل في مدرسة السينما، لكن حلمه الأكبر ظلّ واحدا: أن يصبح عازف بيانو عالميا، ويؤدي حفلا على مسرح قاعة الكونسرفتوار الكبرى في موسكو إلى جانب عازف البيانو الشهير دينيس ماتسويف.

 

واليوم، يبدو أن هذا الحلم بدأ يقترب من التحقيق. ففي 1 كانون الأول 2025، تُوّج أمير انتصاره في الحفل الختامي للمسابقة الدولية السادسة والعشرين "شيلكونشيك" للموسيقيين الصغار بفوزٍ مزدوج الجائزة الأولى في فئة البيانو، وأعلى جائزة في المسابقة: "كسارة البندق الذهبية" (أو "شيلكونشيك الذهبي").

 

ويُعدّ هذا الإنجاز، في إحدى أعرق المنافسات الموسيقية للناشئين، قفزة نوعية في مسيرة أمير، ويفتح أمامه أبوابًا واسعة نحو عالم الموسيقى الاحترافية. وبفضل هذا الفوز، بات أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق حلمه بالوقوف على مسرح الكونسرفتوار إلى جانب ماتسويف.

