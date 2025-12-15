الموسيقى العالمية.. طفل روسي- مصري يحقق طريقه إلى الحلم

في خطوة قد تكون بداية مسيرة فنية استثنائية، شارك الطفل الموهوب أمير زكاريا (10 سنوات) من في المسابقة التلفزيونية الروسية الشهيرة "الطائر الأزرق"، المخصصة للمواهب الشابة.

يعد أمير—ذو الأصول من والده والروسية من والدته—من أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الموسيقى الكلاسيكية. يتميّز بسماع موسيقي مطلق، وتقنيّة بيانو متقنة، وطاقة تأثيرية تأسر الجمهور منذ اللحظة الأولى.

بدأت رحلته الموسيقية مبكرا؛ ففي سن الخامسة، بدأ تعلّم الموسيقى بدعم من والدته، وهي مُدرّسة موسيقى، ثم التحق في السابعة بالمدرسة الموسيقية متخصصا في البيانو. ولم يكتفِ بذلك، بل انضم في الثامنة إلى قسم الغناء الأكاديمي، ليصبح جزءا من جوقة "بنت البستوني"، مما وسّع آفاقه الفنية بشكل لافت.

إلى جانب شغفه بالموسيقى، جرّب أمير أيضا التمثيل في مدرسة السينما، لكن حلمه الأكبر ظلّ واحدا: أن يصبح عازف بيانو عالميا، ويؤدي حفلا على مسرح قاعة الكونسرفتوار الكبرى في موسكو إلى جانب عازف البيانو الشهير دينيس ماتسويف.

واليوم، يبدو أن هذا الحلم بدأ يقترب من التحقيق. ففي 1 كانون الأول 2025، تُوّج أمير انتصاره في الحفل الختامي للمسابقة الدولية السادسة والعشرين "شيلكونشيك" للموسيقيين الصغار بفوزٍ مزدوج الجائزة الأولى في فئة البيانو، وأعلى جائزة في المسابقة: "كسارة البندق الذهبية" (أو "شيلكونشيك الذهبي").

ويُعدّ هذا الإنجاز، في إحدى أعرق المنافسات الموسيقية للناشئين، قفزة نوعية في مسيرة أمير، ويفتح أمامه أبوابًا واسعة نحو عالم الموسيقى الاحترافية. وبفضل هذا الفوز، بات أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق حلمه بالوقوف على مسرح الكونسرفتوار إلى جانب ماتسويف.