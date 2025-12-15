بعد مرور شهر على شفائها من مرض السرطان، فازت امرأة من ولاية رود آيلاند الأميركية بجائزة مالية في اليانصيب المحلي، قيمتها 12 ألف دولار. بعد شهر واحد فقط من إعلان شفائها التام من مرض السرطان، في قصة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا.





وقالت الإمرأة التي تُدعى ميليسا بوراسا: "قلت يا إلهي، لقد ربحت للتو 12 ألف دولار، لكن أحدًا لم يصدقني في البداية وظنوا أنني أخطأت في عدّ الأصفار، إلى أن أريتهم صورة الفوز". (ارم نيوز)



