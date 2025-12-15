تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بعد شفائها من السرطان... فازت بـ"اليانصيب"!
Lebanon 24
15-12-2025
|
08:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد مرور شهر على شفائها من مرض السرطان، فازت امرأة من ولاية رود آيلاند الأميركية بجائزة مالية في اليانصيب المحلي، قيمتها 12 ألف دولار. بعد شهر واحد فقط من إعلان شفائها التام من مرض السرطان، في قصة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا.
وقالت الإمرأة التي تُدعى ميليسا بوراسا: "قلت يا إلهي، لقد ربحت للتو 12 ألف دولار، لكن أحدًا لم يصدقني في البداية وظنوا أنني أخطأت في عدّ الأصفار، إلى أن أريتهم صورة الفوز". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
Lebanon 24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
15/12/2025 20:18:01
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب
Lebanon 24
بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب
15/12/2025 20:18:01
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يدافع عن ترامب بعد وصفه مراسلة بـ"الخنزيرة"
Lebanon 24
البيت الأبيض يدافع عن ترامب بعد وصفه مراسلة بـ"الخنزيرة"
15/12/2025 20:18:01
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
Lebanon 24
دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
15/12/2025 20:18:01
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
ساني
لايت
تابع
قد يعجبك أيضاً
أب يطلق النار على ابنه.. والسبب غريب!
Lebanon 24
أب يطلق النار على ابنه.. والسبب غريب!
12:10 | 2025-12-15
15/12/2025 12:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
Lebanon 24
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
10:47 | 2025-12-15
15/12/2025 10:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز
Lebanon 24
بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز
09:57 | 2025-12-15
15/12/2025 09:57:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
Lebanon 24
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
09:00 | 2025-12-15
15/12/2025 09:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
Lebanon 24
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
07:24 | 2025-12-15
15/12/2025 07:24:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:10 | 2025-12-15
أب يطلق النار على ابنه.. والسبب غريب!
10:47 | 2025-12-15
ملياردير يُثير الجدل... أنجب أكثر من 100 طفل!
09:57 | 2025-12-15
بالفيديو... وفاة 9 عمال إيرانيين إختناقاً بالغاز
09:00 | 2025-12-15
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
07:24 | 2025-12-15
جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!
05:50 | 2025-12-15
في القدس… موقع يُنسب إلى ولادة السيدة مريم
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 20:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24