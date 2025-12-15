من داخل الحافلة.. مسلحون مجهولون يختطفون 18 راكبًا!

ذكرت صحيفة "ذا نيشن" أن مجموعة من المسلحين المجهولين اختطفت 18 راكبًا من حافلة في ولاية إيدو .



وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على بين مدينتي بنين وأكوري، بالقرب من قرية أوبارينرين، حيث أطلق المسلحون النار عشوائيًا قبل إجبار الركاب على النزول واقتيادهم إلى الغابة.



ونقلت الصحيفة عن إيكوديم، المتحدث باسم شرطة ولاية إيدو، قوله إن بدأت بالفعل عمليات البحث والتحري لتعقب الخاطفين. (روسيا اليوم)

