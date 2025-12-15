تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
4
o
بعلبك
0
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
منوعات
من داخل الحافلة.. مسلحون مجهولون يختطفون 18 راكبًا!
Lebanon 24
15-12-2025
|
14:28
ذكرت صحيفة "ذا نيشن"
النيجيرية
أن مجموعة من المسلحين المجهولين اختطفت 18 راكبًا من حافلة في ولاية إيدو
جنوب غرب
نيجيريا
.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على
الطريق السريع
بين مدينتي بنين وأكوري، بالقرب من قرية أوبارينرين، حيث أطلق المسلحون النار عشوائيًا قبل إجبار الركاب على النزول واقتيادهم إلى الغابة.
ونقلت الصحيفة عن
إينو
إيكوديم، المتحدث باسم شرطة ولاية إيدو، قوله إن
قوات الأمن
بدأت بالفعل عمليات البحث والتحري لتعقب الخاطفين. (روسيا اليوم)
